Чому ціна на срібло стрімко росте?

Срібло переважно зростає разом із золотом. Проте ціна на білий метал коливається дещо різкіше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Після того як жовтий метал злетів на початку 2025 року, деякі інвестори вказали на розтягнуте співвідношення цін між двома металами понад 100 до 1. Очевидна дешевизна срібла порівняно із золотом була достатньою, щоб спонукати деяких інвесторів інвестувати в білий метал,

– наголошує видання.

Річ у тім, що деякі інвестори запаслися сріблом, як альтернативними активами. Завдяки цьому, їм вдалося відійти від:

державних облігацій;

а також валюти.

Таким змінам сприяло значне боргове навантаження у великих економіках. Йдеться, зокрема, про ситуацію у США, Франції та Японії.

Разом з цим, світовий видобуток срібла дещо обмежений. До того ж стало відомо, що три провідні виробники: Мексика, Перу та Китай постали перед труднощами, у тому числі економічними обмеженнями.

Окрім цього, на ситуацію зі сріблом вплинули такі фактори:

глобальний попит на срібло відчутно перевищує рівень видобутку на шахтах уже 5 років підряд;

а біржові інвестиційні фонди, які підтримуються сріблом, залучають нові інвестиції.

Як повідомляє Reuters, сьогодні срібло подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,7% і сягнуло – 58,56 долара за унцію.

Що важливо знати про срібло зараз?