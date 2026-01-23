В каких странах самые большие запасы серебра в мире?

Нужно понимать, что объемы запасов серебра сильно влияют на общую мировую экономику, сообщает wionews.com.

Сейчас лидерами по объемам запасов серебра являются:

  • Перу

Эта страна имеет примерно 140 тысяч тонн запасов серебра. Стоит отметить одни из самых масштабных рудников на этой территории:

  • Антамина;
  • Уачокольпа.

Важно! Страны, которые имеют больше всего серебра являются ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности.

  • Россия

Россия имеет несколько меньшие запасы – 92 тысячи тонн. Заметим, что серебро для этого государства часто является побочным продуктом при добыче меди и полиметаллов.

  • Китай

Китай имеет запасы примерно 70 тысяч тонн. Сейчас Пекин занимается активным развитием технологий для извлечения серебра из сложных рудных тел. Благодаря этому, появляется возможность удовлетворить растущий спрос.

  • Польша

Сейчас запасы Польши оценивают в примерно 61 тысячу тонн. Польское серебро используют преимущественно для развития европейской промышленности, а также инвестиционных рынков.

  • Мексика

Запасы в Мексике составляют – 37 тысяч тонн. Основными месторождениями на мексиканской территории считаются – Пеньяскито и Питарилья.

Статистика VisualCapitalist показывает, что именно Мексика остается крупнейшим производителем серебра в мире. В частности, за 2024 год добыча там составила – 6,3 тысячи тонн.

Что еще важно знать о серебре сейчас?

  • Стоимость серебра в 2025 году выросла почти на 150%. Этому способствовало увеличение спроса на этот металл.

  • В 2026 году эти тенденции продолжились. Серебро сегодня превысило предел 100 долларов за унцию. Впоследствии такой металл несколько подешевел. Однако, вероятно, он будет дорожать и в дальнейшем.

Интересно! С начала президентства Трампа серебро выросло в цене почти на 200% (речь идет о втором сроке).