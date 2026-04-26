Скільки нафти у Норвегії?

Попри відносно невелике населення, ця країна є одним із головних експортерів нафти й газу на континенті та має найбільші підтверджені запаси “чорного золота” в Європі – приблизно 7 – 8 мільярдів барелів, свідчать дані U.S. Energy Information Administration (EIA).

Головне джерело нафти у Норвегії – родовище Йохан Свердруп у Північному морі. Це один із наймасштабніших енергетичних проєктів Європи.

Щоденний видобуток на цьому родовищі може сягати приблизно 700 – 750 тисяч барелів. А розробляють його одразу кілька великих компаній:

Equinor;

Aker;

BP;

TotalEnergies:

та Petoro.

За оцінками, запаси цього родовища сягають близько 2,7 мільярда барелів нафти, пише Reuters.

Також біля берегів Норвегії розташовані ще два нафтових родовища, які входять до трійки лідерів за запасами "чорного золота".

Загалом Норвегія за різними підрахунками забезпечує близько 1 або 2% світового видобутку нафти й залишається критично важливим постачальником для Європи, особливо після скорочення імпорту з Росії після початку війни в Україні.

Важливо! Цікаво те, як Норвегія розпоряджається нафтовими доходами. Ще у 1990-х роках країна створила державний інвестиційний фонд. Саме туди спрямовують прибутки від нафти. Сьогодні це найбільший суверенний фонд у світі з активами понад 1,8 трильйона доларів.

Яка країна має найбільші запаси нафти у світі?

А найбільші запаси нафти на планеті зосереджені у Венесуелі. На її частку припадає понад 24% запасів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), за даними Statista.

Загалом країна володіє приблизно 303 – 304 мільярдами барелів нафти – це 18% від усього обсягу "чорного золота" у світі.

Друге місце за запасами нафти посідає Саудівська Аравія з підтвердженими обсягами близько 267 мільярдів барелів .

. Трете місце займає Іран із резервами приблизно 209 мільярдів барелів.

До першої десятки нафтових гігантів також входять Ірак, Канада, ОАЕ, Кувейт, Росія, США та Лівія.

