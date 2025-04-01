В Європі запустили нове нафтове родовище

Норвезька нафтогазова компанія Equinor повідомила про запуск нового нафтового родовища. Йдеться про родовище Johan Castberg у Баренцевому морі, пише 24 Канал з посилання на пресслужбу Equinor. Вартість родовища становить 86 мільярдів норвезьких крон або приблизно 8 мільярдів доларів.

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У компанії повідомили, що нове родовище будуть використовувати протягом 30 років. Крім того, завдяки родовищу Johan Castberg Норвегія посилить свої позиції на енергетичному ринку. Мовляв, роль країни з Північної Європи як надійного та довгострокового постачальника енергії.

Важливо! Норвегія – це країна з найбільшим родовищем нафти в Європі. Це нафтове родовище Йохан Свердруп у Північному морі. Обсяги видобування нафти в родовищі, за умови використання повних потужностей, становлять 755 тисяч барелів на добу.

За оцінками, запаси нафти у родовищі Johan Castberg становлять від 450 до 650 мільйонів барелів. При цьому виробника потужність родовища – це 220 тисяч барелів на день. Ба більше, у наступному кварталі норвезька компанія планує вивести нафтове родовище на плато видобутку, тоді як бурові роботи будуть тривати до кінця 2026 року. В Equinor очікують, що родовище окупиться менш ніж за 2 роки.