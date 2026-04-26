Сколько нефти в Норвегии?

Несмотря на относительно небольшое население, эта страна является одним из главных экспортеров нефти и газа на континенте и имеет крупнейшие подтвержденные запасы “черного золота” в Европе – примерно 7 – 8 миллиардов баррелей, свидетельствуют данные U.S. Energy Information Administration (EIA).

Главный источник нефти в Норвегии – месторождение Йохан Свердруп в Северном море. Это один из самых масштабных энергетических проектов Европы.

Ежедневная добыча на этом месторождении может достигать примерно 700 – 750 тысяч баррелей. А разрабатывают его сразу несколько крупных компаний:

Equinor;

Aker;

BP;

TotalEnergies:

и Petoro.

По оценкам, запасы этого месторождения составляют около 2,7 миллиарда баррелей нефти, пишет Reuters.

Также у берегов Норвегии расположены еще два нефтяных месторождения, которые входят в тройку лидеров по запасам "черного золота".

В общем Норвегия по разным подсчетам обеспечивает около 1 или 2% мировой добычи нефти и остается критически важным поставщиком для Европы, особенно после сокращения импорта из России после начала войны в Украине.

Важно! Интересно то, как Норвегия распоряжается нефтяными доходами. Еще в 1990-х годах страна создала государственный инвестиционный фонд. Именно туда направляют доходы от нефти. Сегодня это крупнейший суверенный фонд в мире с активами более 1,8 триллиона долларов.

Какая страна имеет наибольшие запасы нефти в мире?

А самые большие запасы нефти на планете сосредоточены в Венесуэле. На ее долю приходится более 24% запасов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по данным Statista.

В целом страна владеет примерно 303 – 304 миллиардами баррелей нефти – это 18% от всего объема "черного золота" в мире.

Второе место по запасам нефти занимает Саудовская Аравия с подтвержденными объемами около 267 миллиардов баррелей .

. Третье место занимает Иран с резервами примерно 209 миллиардов баррелей.

В первую десятку нефтяных гигантов также входят Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.

