Де є нафта в Україні?

Українська нафта розподілена між трьома великими регіонами – Східним, Західним та Південним. Проте левова частка запасів зосереджена саме на Сході, зазначає портал даних видобувної галузі України.

У Східному нафтогазовому регіоні міститься понад половина українських запасів нафти та газу у країні:

близько 85% природного газу;

та понад 60% нафти.

Цей регіон охоплює кілька областей:

Дніпропетровську;

Луганську;

Полтавську;

Сумську;

Харківську;

Чернігівську;

та Донецьку.

Якщо ж подивитися на карту України в розрізі областей, то за лідерство саме за нафтою змагаються три регіони:

Івано-Франківщина утримує першість із часткою 19,5% (близько 15 мільйона тонн).

Полтавщина буквально "дихає у спину" з показником 18,7% (майже 15 мільйона тонн).

Сумщина замикає трійку лідерів із 17,2% (14 мільйона тонн).

Однак не скрізь великі запаси нафти означають широкий видобуток. Саме Сумщина є лідером за обсягами в цьому випадку. Попри те, що запасів у регіоні трохи менше, ніж у інших областях, видобувають тут найбільше – близько 690 тисяч тонн на рік.

Для порівняння:

на Івано-Франківщині цей показник становить 370 тисяч тонн,

на Полтавщині – 120 тисяч тонн.

Загалом в Україні налічується понад дві сотні нафтових родовищ, однак більшість із них невеликі. Значну частину взагалі класифікують як дуже дрібні.

Єдиним середнім родовищем вважається Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), а статус невеликого має Бугруватське на Сумщині.

Важливо! Втім, українська нафта має свої особливості. За характеристиками вона важча і густіша за еталонну марку Brent.

Які запаси газу в Україні?

Запаси природного газу в Україні, за даними Finance.ua, можуть складати близько 1,3 трильйона кубометрів.

Найбільші поклади газу містяться у Харківській та Полтавській областях та є частиною Дніпровсько-Донецької западини.

У Західному регіоні нараховують понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу.

У Південному регіоні розвідали близько 30 родовищ нафти та газу.

Зауважте! За даними Forbes, запаси корисних копалин в Україні оцінюють у чималу суму. За підрахунками фахівців, вони коштують майже в 15 трильйонів доларів.

