За словами фахівців, потрібну слідувати всього семи правилам, аби заощаджувати кошти з кожного доходу.

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Як ефективно заощаджувати

По-перше, потрібно визначити частину доходу, яку людина прагне зберігати кожен місяць. Це може бути як фіксована сума, так і відсоток від доходу. По-друге, необхідно вести власні підрахунки. Тож, потрібно самостійно вирішити, яку суму буде можливо відкладати. Проте наголошують, що жодна сума не є надто малою.

Наступний крок – потрібно розробити детальний бюджет. Завдяки цьому буде можливо буде контролювати всі статті доходів та витрат. Крім того, це допоможе виявити, які позиції можна скоротити, або де реально витрачати менше.

Важливо! Лише підрахувавши власні доходи та необхідні витрати, вдасться проаналізувати, яку суму буде максимально безболісно відкладати на заощадження. Нагадаємо, що приватний інвестор Василь Матій розповів, які фінансові поради заважають досягати бажаних цілей.

Четверте правило – регулярна оцінка свого бюджету та заощаджень. Зокрема, можна корегувати власну стратегію, якщо змінюються фінансові цілі або обставини. Ще один корисна звичка – відкладати до збережень разові надходження, які не очікували отримати, та дрібну решту з покупок.

Збільшенню заощаджень сприятиме налаштування автоматичних регулярних переказів коштів на окремий рахунок, виділений для цього. Таким чином, вдасться уникнути спокуси витратити ці кошти та систематично заощаджувати кошти.

Цікаво! Експертка з фінансів, засновниця izibank Анна Тігіпко розповіла про те, як сформувати звички, які допоможуть уникнути бідності. Дуже важливими та корисними порадами поділилася IT бізнес-консультантка Олександра Бурлакова.

Також важливо робити усе можливо, аби слідувати свідомому споживанню та зменшенню витрат. Для прикладу, зменшення витрат потребує поступового корегування щоденних фінансових звичок.