24 Канал звернувся до експерток з фінансів та планування, аби дізнатися більше про те, як правильно формувати персональні фінансові цілі.

Анна Тігіпко – експертка з фінансів, засновниця та СЕО izibank

Як зробити перші кроки та виділити пріоритети?

Наші пріоритети повинні узгоджуватися з цілями. Перший крок – це роз’яснення вашої мети. Зрозумійте, що для вас найголовніше на цей момент. Можете у форму трикутника зверху до низу прописати щоденні пріоритетні завдання, які необхідні для досягнення цілей. Цілі повинні бути smart – simple, measurable, achievable, realistic, time constrained.

Уникайте багатозадачності. Коли ви займаєтесь кількома справами одночасно, ваша якість та швидкість роботи знижується. Ви витрачаєте більше сил та ресурсів.

Найефективніше – це повне занурення в одне завдання і після його завершення можна розпочати наступне. А ще обов’язково записуйте всі завдання та їх дедлайни. Список із довгостроковими планами краще тримати на видному місці, щоб бачити свій прогрес.

Розкажіть про найпоширеніші помилки під час формування фінансових цілей і як їх уникнути?

Часто люди думають, що зможуть відкладати кошти, коли будуть більше заробляти. Насправді чим більше людина заробляє, тим більше витрачає.

На цьому етапі варто змінити підхід до витрат. Почніть платити собі. Відкладіть фіксовану суму, це може бути 3 – 5% від місячного доходу, а потім здійснюйте обов’язкові платежі.

А ще більшість забуває вести облік витрат та доходів. Володіючи цими даними, можна планувати бюджет на місяць та рік, знаходити шляхи заощадження коштів та оцінити загальний фінансовий потенціал.

Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна навчили нас, що обов’язково має бути резервний фонд. Якщо у вас буде певна сума заощаджень, вам не доведеться позичати. Варто заздалегідь накопичувати гроші. Оберіть, що для вас краще – відкладати 10% від доходу, чи розмістити кошти на депозиті. Також потрібно моніторити ціни. Тут можна виділити такі переваги:

Завжди можна знайти вигідні ціни на обрані товари чи послуги;

Повірте, перегляд сайтів з товарами, багато часу не займе;

Проте дозволить зберегти частину коштів.

Як тільки виховаєте в собі звичку стежити за цінами, то можете застосовувати її завжди та всюди. А ще бюджет витрат спонукатиме не виходити за його межі.

Щодо формування цілей у сучасних українських реаліях, які особливості та виклики ви можете виділити?

Кожна гривня має значення. Тому, щоб почати заощаджувати, необхідно знати, куди ви витрачаєте гроші. На жаль, багатьом не вистачає дисципліни, аби сісти та проаналізувати надходження та витрати.

Раджу звертати увагу на щоденні "невеликі" витрати. Наприклад, ранкова кава, солодощі, круасан та багато іншого. За місяць вийде кругленька сума.

Згадайте про всі щомісячні підписки. Підрахуйте загальну суму та проаналізуйте, чи ви користуєтесь цими послугами. Старайтесь витрати на розваги формувати після сплати основних рахунків.

Перегляньте власні пріоритети. Впевнена, що війна навчила українців усвідомленого споживання. Кожен зрозумів, що можна купувати новий одяг за потреби, а не гнатись за його кількістю. Техніку обирати у випадку, якщо стару не можна полагодити. Звісно, не закликаю відмовлятись від покупок, які приносять вам задоволення. Просто, завжди пам’ятайте про пріоритети.

Поставте мету накопичення грошей. Вона має бути конкретною, позитивною та вимірною. Ви повинні відкладати гроші із задоволенням та приємним передчуттям. Якщо можете відкладати лише 10 гривень на день – вперед. Помножте на кількість днів у році та потіштесь отриманим результатом. Уявіть, що можна придбати на цю суму. До речі, аби не було спокус витратити відкладені кошти, можна зберігати їх на віртуальній картці.

Чому важливо ставити фінансові цілі?

Все просто, чітка фінансова ціль мотивує людину до пошуку нових можливостей. Визначення, що насправді для неї важливо і чого хочеться досягнути. А ще, рухаючись до конкретної цілі людина розуміє, який ресурс їй потрібен.

Фінансове планування, як дорожня карта з пункту А, де ви зараз, до точки Б – цілі. До речі, фінансова ціль це не лише про збільшення доходу на 20%, 30%, 50%, чи велика покупка.

Є нематеріальні цілі, які пов’язані з грошима. Їх можна сформувати за категоріями, прописуючи в один стовпець. Наприклад, я пишу так:

Здоров'я – зробити медичний огляд, абонемент у зал;

– зробити медичний огляд, абонемент у зал; Відпочинок – абонемент у театр для всієї родини, краєзнавча поїздка в іншу область;

– абонемент у театр для всієї родини, краєзнавча поїздка в іншу область; Саморозвиток – передплата журналу “The Economist”, придбати книги про фінтех;

– передплата журналу “The Economist”, придбати книги про фінтех; Робота – придбати нову техніку, для прикладу.

Потім додаю стовпці: вартість, термін виконання, сума, яку необхідно відкладати щомісяця. Так ви легко порахуєте, скільки грошей необхідно на кожну ціль щомісяця. І зрозумієте, чи комфортно відкладати цю суму.

Олександра Бурлакова – IT бізнес-консультантка та авторка YouTube каналу "Менеджерка"

Як почати формувати персональні фінансові цілі?

Тут найголовніше, як на мене, – це зрозуміти, для чого ти це робиш. Якщо ви наступні рік чи два будете робити акцент на тому, щоб навчитися економити, то ви навчитеся економити. Якщо ваш фокус буде зосереджений на тому, щоб знайти можливості, аби заробляти більше тому, що треба екстра щось, то ви будете заробляти більше.

В принципі основне, що тут може бути цікавим – планування. Ви просто маєте тут та зараз точно знати, скільки коштів ви маєте. Незалежно від того, яка це сума, вистачає цих коштів, чи ні. Крім того, маленькі бізнеси часто стикаються з таким викликом, як касові розриви. Ця проблема тягнеться від персональних фінансів. Людина там не планувала, а потім перейшла у бізнес – і там не планує.

Мої правила формування особистих фінансів:

Я точно знаю, коли і які суми мені надійдуть на рахунки;

Завжди відкладаю кошти на важливі статті витрат. Для прикладу, якщо я знаю, що оплата оренди житла запланована на 13 число, а найбільший дохід я отримую 20 числа. Тому в ідеальному світі нехай ці гроші краще полежать на картці, ніж потім шукати необхідну суму;

Не запускати до загострення певні процеси, де ви помічаєте проблеми та не відкладайте своє життя на самотік;

Якщо ваша пралка почала "кашляти", то не треба чекати коли через це ви затопите сусідів. Або ще один приклад – регулярні перевірки у стоматолога допоможуть уникнути виникнення серйозних проблем, за усунення яких треба буде суттєво більше платити. Навіть у разі виникнення певних ускладнень – їх можна розпланувати, у тому числі у фінансовому плані.

На які моменти ви також радите звернути увагу?

Якщо ви знаєте, що ви марнотратник, то не залишайте гроші на видному місці. Зараз є чимало інструментів, які допоможуть відкласти кошти. Зокрема, банка у Monobank.

Також це один дуже вагомий нюанс – імпульсивні покупки. Ось коли ти тут і зараз стомлений після важкого робочого дня і бачиш рекламу про книжку, яку ти дуже хочеш, а вона коштує 1100 гривень. І в цей момент людина думає: "Я так гарно працювала. Я все-таки її куплю".

Просто потім ти її жодного разу і не відкриєш, адже це було про те, аби отримати насолоду в той момент. Звичайно такі штуки, як фастфуд, забирають суттєву частку витрат.

Здається, що ти нібито економиш час, коли замовляєш. Але це так не працює. По-перше, це не дуже корисно. По-друге, це досить дорого. Можуть бути й інші приклади.

Які інструменти та методи ви можете порадити для тих, хто лише починає планувати свої фінанси?

Усе насправді залежить від рівня диджиталізації людини. Це може бути як і блокнот, так і різні додатки та банки. Для прикладу, у банківських застосунках можна знайти розділення витрат по категоріях. Там можуть бути помилки, але якщо оглянути загальну картину, то можна зрозуміти, на що і скільки ви витрачаєте.

По-перше, так можна знайти свої витрати-паразити. Це може бути третя кава за день. Така собі звичка себе побалувати, коли ти дуже стомлений.

Загалом спершу потрібно зрозуміти нагальний стан справ та зрозуміти, для чого ти це робиш, куди ти йдеш. Головне не робити так званий масаж чисел. Це коли людина щось планує, але потім нічого з цього не робиш. Тож не треба робити планування заради планування. Саме тому потрібно визначитися із фінансовою ціллю, яка допоможе відмовитися від витрат-паризитів.

Також планування фінансів та ведення бюджету залежить від того, чи надаєте ви перевагу готівці, чи волієте використовувати картку. Адже від цього буде залежати, яким чином ви зможете фіксувати свої витрати.

Ще одна класна штука у плануванні, то корисно розраховувати свої витрати протягом кількох місяців чи року. До цього переліку можна віднести абонемент у спортзал, дні народження та свята, відпустка. Таким чином, вже сьогодні ви зрозумієте, які орієнтовно вам потрібні суми для закриття цих позицій, тож маєте можливість їх детально розпланувати.

Ось абонемент у спортзал коштує 8000 тисяч гривень, за який треба заплатити у жовтні. Скільки я маю відкладати сьогодні, щоб до жовтня у мене була ця сума. Адже в один момент потрібно буде віддати значну суму з гаманця.

Спершу можна зробити такий план на місяць, далі – на рік. Ви маєте план перед очима і робите відповідно до нього більш значні витрати. Відтак ти розумієш свої сьогоднішні витрати, маєш фінансову ціль і можеш підключати економію.

Як зберігати мотивацію для досягнення фінансових цілей?

Треба реально запланувати певний відсоток, який ви будете витрачати, аби балувати себе. Не треба заганяти себе у жорсткі рамки, де ви у лютому працюєте на наступний жовтень, а сьогодні сидиш ти й буряк.

Це нормально ходити у кав'ярні чи кінотеатр з друзями або вечеряти у ресторані з коханою людиною. Це твоя витрата, яку ти можеш собі запланувати. Дозволяйте собі витрачати, наприклад, 20% на те, що ви хочете.

Потрібно відійти від великих витрат кожного місяця, а просто відкладати потрошки на свої цілі. Якщо ж ви помічаєте, що планування фінансів не допомагає, то найімовірніше, щось не так:

Або бюджет розписаний на 20 тисяч, а є лише 15 тисяч;

Або ви розпланували усе на 15 тисяч і витратив цю ж суму, але вже на третій тиждень. Це означає, що щось змінилося. Перш за все варто зрозуміти, це щось одноразове, чи має постійний характер.

Важко збирати. Це точно. Хочеться тут і зараз. Але ось ці обмеження ти можеш відчути на початку, коли треба адаптуватися до своєї системи. Потім потрошки звикаєш. Для прикладу, буде ця звичка, що 13 число ось в баночці, до якої ми не ліземо, тому що це на квартиру.

Два місяці зазвичай проходять на високій мотивації, а потім здуваємося. Або ціль втрачається, або ми просто втомлюємося. Тут нам треба зробити, щоб мета була реальна. Також важливо дозволяти себе балувати. Якщо ж відчуваєш, що щось змінюється, просто подивись на свої цифри й знайди, що саме. Якщо щось забули, то просто додали це до свого плану та рухайтеся далі.

Важливо не боятися помилок. Ба більше, завдяки помилкам можна по-іншому поглянути на ситуацію та вчитися. Я дуже сподіваюся, що наступне покоління буде більш цікаво ставитися до помилок, тому що на кожну з них можна оцінити за принципом "о, цікаво вийшло".