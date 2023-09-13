В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу приватний інвестор Василь Матвій розповів, які фінансові поради просто неефективні на практиці. Далі – більше! Експерт поділився кількома підказками, які допоможуть уникати помилок, а також по-новому оцінити свої фінансові звички та можливості.

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Відмова від емоційних покупок

Чимало людей стикаються з такою проблемою, як емоційні покупки. Досить часто просто відмовитися від цього складно. Проте завжди можна знайти вихід. Замість того, щоб жорстко обмежувати себе в емоційних покупках, краще перевести їх у "законне" річище. Для прикладу, встановити на них спеціальний податок. Ось як це працює на практиці:

Припустимо, що вашою слабкістю є дороге, якісне взуття. І щосезону ви купуєте декілька "зайвих пар".

Це приносить купу насолоди, але шкодить довгостроковим фінансовим планам.

На майбутнє перед покупкою нового взуття, 10 − 20% від його вартості, доведеться перерахувати на депозит чи іншій фінансовий інструмент, де ви акумулюєте кошти.

Цікаво! Експертка з фінансів, засновниця izibank Анна Тігіпко розповіла про те, як сформувати звички, які допоможуть уникнути бідності. Дуже важливими та корисними порадами поділилася IT бізнес-консультантка Олександра Бурлакова.

Депозити

У сучасних реаліях відкладати заощадження на довгострокові депозити неефективно. Для прикладу, з доходу з депозиту в Україні зобов'язані сплачувати податки.

До теми! На сьогодні розмір ставки за депозитами в українських банках коливається від 3% до 18%, за даними Finance.ua. Проте потрібно враховувати умови банків, мінімальну суму вкладу тощо. Для порівняння, рівень споживчої інфляції в Україні наразі становить 10,6%, а базової – нижче 9%, інформує НБУ.

За порадою Василя Матвія, натомість можна звернути увагу на державні облігації, дохід від яких не оподатковується. Тим паче їх дуже просто купити, зокрема, через Дію.

Жорстка та різка економія

Василь Матвій наголосив, що намагання різко почати сильно економити зазвичай не працює на довгій дистанції. Це як з тренуваннями в спортзалі навантаження потрібно поступово нарощувати.

Василь Матвій Приватний інвестор Якщо почати різко обмежувати себе в речах, які справді приносять вам довгострокове задоволення та яскраві емоції то така економія рідко призводить до фінансового добробуту. Краще відмовлятися від матеріальних речей, але не від емоцій та вражень.

За його словами, краще відмовлятися від матеріальних речей, але не від емоцій та вражень. Важливий баланс між економією та фокусом на розвитку в кар'єрі та збільшенні доходів.

Інвестиційні поради з конфліктом інтересів

Фінанси та інвестиції – це сфера, у якій досить часто можна стикнутися із конфліктом інтересів. Тому надважливо у цій темі розбиратися самостійно, щоб помічати цей конфлікт та ухвалювати зважені рішення або делегувати їх незалежному фінансовому раднику, якому ви сплачуєте кошти за супровід усіх фінансових питань. Цей фахівець допомагає прийняти правильні рішення та грамотно поводитися з фінансами.

Що таке конфлікт інтересів Це ситуація, що характеризується суперечністю між особистим інтересом особи та її формальними обов'язками. У результаті це безпосередньо впливає на об'єктивність або неупередженість її поведінки.

Василь Матвій додав, що, на жаль, в Україні така культура тільки зароджується. Тоді як у розвинених західних країн сімейний фінансовий радник давно стоїть поруч з сімейним лікарем. Адже ми живемо в час, коли винагорода за фінансову підкованість ще ніколи не була такою високою, а покарання за фінансове невігластво таким жорстоким.