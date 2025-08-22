Чому зростає попит на літій?

Липень став найнапруженішим місяцем для Гуанчжоуської ф'ючерсної біржі з моменту запуску літієвих контрактів у 2023 році. Обсяг торгів досяг рекорду, а відкритий інтерес (кількість незакритих позицій за цінами) також оновив максимум, і це зростання триває в серпні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Майданчик швидко перетворився на популярний інструмент для ставок на літій – основний метал для розвитку електромобілів. Тепер же невизначеність навколо постачань в місті Ічунь, одному з найбільших центрів видобутку Китаю, призвела до різких коливань цін.

На китайських товарних біржах надзвичайно велика частка спекулятивних і приватних інвесторів і це робить щоденні коливання більш різкими,

– зазначив керівник з розвитку ринків компанії Fastmarkets Прземек Коралевскі.

Важливо! У липні найбільш активні контракти піднімалися вище 11 135 доларів за тонну У серпні ціни зросли більш ніж на 30%, перевищивши 12 535 доларів.

Додаткову напруженість внесла зупинка великої шахти на початку серпня: найбільший виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology не став продовжувати ліцензію на видобуток. Це викликало побоювання, що Пекін може посилити контроль і над іншими проєктами в регіоні.

Цікаво! Контракти на карбонат літію – очищену форму металу, що використовується у виробництві автомобільних акумуляторів, – в останні тижні часто торгувалися на денних лімітах. У липні біржа тричі втручалася, щоб стримати спекулятивну активність, обмежуючи відкриття нових позицій.

Як зазначається, Гуанчжоуська біржа відіграє важливу роль в роботі літієвого ринку.