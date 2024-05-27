По словам специалистов, нужно следовать всего семи правилам, чтобы экономить средства с каждого дохода.

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Как эффективно экономить

Во-первых, нужно определить часть дохода, которую человек стремится хранить каждый месяц. Это может быть как фиксированная сумма, так и процент от дохода. Во-вторых, необходимо вести собственные подсчеты. Поэтому, нужно самостоятельно решить, какую сумму будет возможно откладывать. Однако отмечают, что ни одна сумма не является слишком малой.

Следующий шаг – нужно разработать детальный бюджет. Благодаря этому будет возможно будет контролировать все статьи доходов и расходов. Кроме того, это поможет выявить, какие позиции можно сократить, или где реально тратить меньше.

Важно! Только подсчитав собственные доходы и необходимые расходы, удастся проанализировать, какую сумму будет максимально безболезненно откладывать на сбережения. Напомним, что частный инвестор Василий Матий рассказал, какие финансовые советы мешают достигать желаемых целей.

Четвертое правило – регулярная оценка своего бюджета и сбережений. В частности, можно корректировать собственную стратегию, если меняются финансовые цели или обстоятельства. Еще один полезная привычка – откладывать в сбережения разовые поступления, которые не ожидали получить, и мелкую сдачу с покупок.

Увеличению сбережений будет способствовать настройка автоматических регулярных переводов средств на отдельный счет, выделенный для этого. Таким образом, удастся избежать соблазна потратить эти средства и систематически экономить средства.

Интересно! Эксперт по финансам, основательница izibank Анна Тигипко рассказала о том, как сформировать привычки, которые помогут избежать бедности. Очень важными и полезными советами поделилась IT бизнес-консультантка Александра Бурлакова.

Также важно делать все возможно, чтобы следовать сознательному потреблению и уменьшению расходов. Например, уменьшение расходов требует постепенной корректировки ежедневных финансовых привычек.