Чому відкладають заборону щодо нафти?

Про це свідчить оновлений порядок денний ЄС, який був оприлюднений у вівторок, пише Reuters.

Чому відмову від російської нафти не розглядатимуть, у ЄС офіційно не пояснили. Однак один із чиновників розповів виданню, що питання відклали через "поточні геополітичні події".

Вочевидь, таке рішення пов'язане із загостренням конфлікту на Близькому Сході, адже війна різко підняла вартість нафти у світі.

Зауважте! За інформацією Міжнародного енергетичного агентства, війна США та Ізраїлю проти Ірану спричинила найбільший в історії збій у постачанні нафти.

Що передбачає заборона ЄС?

Пропозиція Єврокомісії мала законодавчо закріпити повну відмову блоку від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

Хоча фактично ця заборона особливо не вплинула б на постачання нафти з Росії до країн блоку. Адже після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну ЄС скоротив імпорт російської сировини до близько 1% наприкінці 2025 року.

На кінець січня залишалися лише 2 країни у ЄС, які продовжували отримувати російську нафту:

Угорщина;

Словаччина.

Однак 27 січня Росія атакувала нафтопровід "Дружба", через який нафта потрапляла до цих двох держав, тож постачання призупинилося.

Проте Брюссель хоче закріпити повну відмову від російської нафти в законодавстві, яке залишатиметься чинним, навіть якщо мирна угода у війні в Україні зрештою призведе до зняття санкцій ЄС.

Раніше цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що повернення до російської нафти стало б "стратегічною помилкою" для Європи. Адже такий крок зробив би її більш вразливою, пише Reuters.

У нинішній кризі деякі стверджують, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою,

– упевнена фон дер Ляєн.

Важливо! Водночас європейські чиновники переконують, що ініціативу щодо відмови від російської нафти не скасували. Її планують все ж представити на розгляд, однак уже не в середині квітня. Коли повернуться до цього питання, наразі невідомо.

