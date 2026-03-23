Що відбувається з портами Росії?
Водночас сусідній Приморськ залишався закритим після повітряних ударів, про що пише Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією.
Приморськ і Усть-Луга – це найбільші нафтові експортні порти Росії. Вони раніше призупинили експорт сирої нафти та нафтопродуктів – з неділі, 22 березня. Причиною стали атаки безпілотників, за словами двох джерел у галузі.
Це призупинення посилює глобальний дефіцит, який спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак дронів. Проте не згадав про зупинку експорту нафти.
У порту Приморська пошкоджено резервуар із паливом, виникла пожежа. Триває гасіння, персонал евакуйовано,
– написав Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.
Зверніть увагу! Наразі незрозуміло, чи зазнав порт Усть-Луга будь-яких пошкоджень внаслідок атак безпілотників.
Приморськ, який може експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на добу, є ключовим пунктом для експорту:
- російської нафти марки Urals;
- високоякісного дизельного пального.
За даними джерел, торік Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів, а Приморськ – 16,8 мільйона тонн. Водночас Усть-Луга забезпечує приблизно 700 тисяч барелів нафти на добу.
Україна регулярно атакує російські нафтові експортні об’єкти та нафтопереробні заводи, намагаючись послабити воєнну економіку Москви,
– йдеться у матеріалі.
Наголошується, що українські військові підтвердили удар:
- по нафтовому терміналу в Приморську;
- по нафтопереробному заводу в місті Уфа в Республіці Башкортостан.
Відвантаження нафти вже переривалося раніше, коли Приморськ зазнав атаки у вересні.
Зауважте! Цього місяця експорт нафти з найбільшого чорноморського порту Росії – Новоросійська – також постраждав від атак дронів.
Що ще відомо про ситуацію?
- Генеральний Штаб дійсно повідомив, що було уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим". Зокрема 22 березня, а також у ніч на 23 березня, Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури ворога.
- Ці об’єкти забезпечують переробку нафти, а ще зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.