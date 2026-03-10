Що відомо про рішення індійського банку?
Державний банк Індії – State Bank of India – (SBI) вирішив не обробляти платежі за російську нафту, адже він не певен, що поступка США триватиме довго, повідомляє Bloomberg.
Важливо! Державний індійський банк є найбільшим кредитором країни.
Державний банк вважає, що ведення такого бізнесу може наразити його на ризики, оскільки він має значний кредитний портфель на світових ринках, а також зашкодити його репутації,
– вказало видання, посилаючись на анонімні джерела.
Це рішення індійського банку показує, що короткострокова поступка з боку США, не стане платформою для відновлення фінансових каналів, які підтримують закупівлі російської сирої нафти Індією. Щобільше, як вказують джерела, SBI має таку позицію давно.
Річ у тім, що цей індійський банк не сприяв транзакціям, які пов'язані з імпортом російської нафти ще з жовтня 2025 року. Нагадаємо, саме тоді США впровадили санкції проти "Роснефті" та "Лукойла".
Зверніть увагу! Вказані російські компанії є найбільшими виробниками сирої нафти в Росії.
Деякі банки в Індії були готові розглянути фінансування закупівель російської нафти наприкінці минулого року, за умови, що вони не будуть у чорному списку та відповідатимуть санкційним вимогам,
– повідомили виданню анонімні джерела.
Потрібно розуміти, що підхід SBI зумовлений саме зв'язками з США. Банк прагне захистити свою бізнес-експозицію на фоні геополітичної напруженості.
Статистика показує, що:
- на кінець грудня саме на США припадало – 26% міжнародного кредитного портфеля SBI;
- розмір цього портфелю оцінюють в 6,93 трильйона рупій, або – майже 75,1 мільярда доларів, відповідно до актуального курсу, показує статистика SBI.
Які поступки для Індії зробили США?
Вашингтон активно тиснув на Нью-Делі, аби індійські покупці почали відмовлятися від російської нафти. Закупівлі дійсно скорочували. Все змінила ситуація на Близькому Сході.
Індія не мала можливості отримати достатньо нафти і вирішила здійснити закупівлі російської нафти. США дозволили це робити. Але, виключення з санкцій діятиме лише 30 днів.