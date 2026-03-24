Почему откладывают запрет по нефти?

Об этом свидетельствует обновленная повестка дня ЕС, которая была обнародована во вторник, пишет Reuters.

Почему отказ от российской нефти не будут рассматривать, в ЕС официально не объяснили. Однако один из чиновников рассказал изданию, что вопрос отложили из-за "текущих геополитических событий".

Очевидно, такое решение связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке, ведь война резко подняла стоимость нефти в мире.

Заметьте! По информации Международного энергетического агентства, война США и Израиля против Ирана вызвала крупнейший в истории сбой в поставках нефти.

Что предусматривает запрет ЕС?

Предложение Еврокомиссии должно было законодательно закрепить полный отказ блока от импорта российской нефти не позднее конца 2027 года.

Хотя фактически этот запрет особо не повлиял бы на поставки нефти из России в страны блока. Ведь после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину ЕС сократил импорт российского сырья до около 1% в конце 2025 года.

На конец января оставались только 2 страны в ЕС, которые продолжали получать российскую нефть:

Венгрия;

Словакия.

Однако 27 января Россия атаковала нефтепровод "Дружба", через который нефть попадала в эти два государства, поэтому поставки приостановились.

Однако Брюссель хочет закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве, которое будет оставаться в силе, даже если мирное соглашение в войне в Украине в конце концов приведет к снятию санкций ЕС.

Ранее в этом месяце президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что возвращение к российской нефти стало бы "стратегической ошибкой" для Европы. Ведь такой шаг сделал бы ее более уязвимой, пишет Reuters.

В нынешнем кризисе некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой,

– уверена фон дер Ляйен.

Важно! В то же время европейские чиновники убеждают, что инициативу по отказу от российской нефти не отменили. Ее планируют все же представить на рассмотрение, однако уже не в середине апреля. Когда вернутся к этому вопросу, пока неизвестно.

