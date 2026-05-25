Як домовленості між Іраном та США впливають на ціну нафти зараз?

Зростає імовірність, що США та Іран можуть укласти мирну угоду, повідомляє Reuters.

Водночас Тегеран та Вашингтон досі не узгодили низку питань. Зокрема, ситуацію з блокадою Ормузької протоки.

Як відомо, підґрунтям для таких очікувань на ринку є саме заява Трампа. В суботу американський президент вказав, що Ірану та США вдалося досягти певного взаєморозуміння щодо мирної угоди.

Незважаючи на всі застереження та ризики, що залишаються щодо мирної угоди та Ормузької протоки, зараз є світло в кінці тунелю, яке принесе деяке зниження цін на нафту в найближчій перспективі,

– наголосив аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

Водночас в неділю Трамп підкріпив сумніви, що угода таки буде укладена. Адже він наказав своїм представникам не поспішати, домовляючись з Іраном.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що навіть якщо угоду укладуть, ринок буде певний час відновлюватись. Зокрема, через необхідність відремонтувати значну кількість нафтовик об'єктів на Близькому Сході.

Ми вже були на цьому етапі раніше, але переговори зірвались. Тому ринок, ймовірно, буде більш обережним щодо надмірної реакції,

– застеріг керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Воррен Паттерсон.

Яка ціна нафти 25 травня 2026?

Як показують дані видання Trading Economics, зараз ціни на нафту такі:

Нафта марки Brent коштує 98,32 долара за барель.

коштує 98,32 долара за барель. WTI – 91,36 долара за барель.

– 91,36 долара за барель. Urals – 96,32 долара за барель.

Яка ситуація з Ормузькою протокою зараз?