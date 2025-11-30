Які євро планують вивести з обігу?

З обігу вже виводять банкноту 500 євро. Це рішення було ухвалено ще у 2019 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Читайте також Скільки можна отримати, якщо здати долари 2006 року

Зверніть увагу! 500 євро не увійшли в другу серію єврових банкнот. Вона виходила протягом 2013 – 2019 років. Ця серія складається з номіналів – 5, 10, 20, 50, 100, 200. Зауважимо, що саме вона отримала назву "Європа".

Попри те, що 500 євро вирішили вивести з обігу ще 6 років тому, зараз ця банкнота чинна. Тобто, може використовуватись при розрахунках.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– повідомляє ЄЦБ.

500 євро вирішили вивести з обігу через занепокоєння ЄЦБ, відносно кількості підробок цієї банкноти. До того ж ці фальшивки активно використовували у шахрайських цілях.

Під час повномасштабної війни ONUR GROUP посилила допомогу Україні. Компанія виділила понад 16 мільйонів доларів на гуманітарні й оборонні потреби. Зокрема, кошти спрямували на простір для реабілітації ветеранів, закупівлю транспорту і іншу допомогу ЗСУ, оснащення медзакладів, які займаються лікуванням, реабілітацією і протезуванням захисників, а також допомогу вимушеним переселенцям.

Які євро планують замінити?

Видання Capital повідомило, що ЄЦБ планує поступову заміну деяких купюр. Йдеться про номінали:

20 євро;

та 50 євро.

Тобто, ці купюри не виведуть з обігу. Їх лише "замінять", аби підвищувати якість банкнот (зокрема, їхній захист).

Що ще необхідно знати про євровалюту зараз?

Ще у 2023 році в Україні було скасовано поняття "незначно зношена" банкнота. Себто, купюри з невеликими пошкодженнями підлягають зараз вільному обігу. А от ті, що значно зношені, віддаються на інкасо (ця процедура відбувається за тарифами фінустанови).

Найчастіше у 2024 році підроблялась банкнота номіналом 200 євро. 35% від вилучених фальшивок євровалюти, склала саме ця купюра, повідомив НБУ.

Важливо! За даними Нацбанку, сьогодні офіційний курс євро в Україні – 48,87 гривні.