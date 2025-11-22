Чому 500 євро виводять з обігу?

500 євро вирішили вивести з обігу у 2019 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! Таке рішення було ухвалено на тлі того, що саме цю купюру часто підроблювали та використовували у шахрайських цілях.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– наголошує ЄЦБ.

Станом на зараз, 500 євро це чинний платіжний засіб. Тобто, його можна використовувати для розрахунків.

Важливо! Перша серія євро вийшла 1 січня 2002 року. Тоді були випущені купюри номіналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500.

Які ще євро виводять з обігу?

Як зазначає видання Capital, ЄЦБ хоче поступово поміняти банкноти 20 та 50 євро. Заміна таких купюр мала початись ще у квітні.

Зауважимо, що зараз ці банкноти чинні. Їх прагнуть замінити виключно для того, щоб покращувати захист купюр, які перебувають у використанні.

Що ще важливо знати про євро зараз?