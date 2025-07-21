Що відомо про купюру номіналом 200 євро?

Банкнота номіналом 200 євро є другою за величиною серед усіх євро-купюр і найбільшою з тих, що продовжують випускатися. Вона перебуває в обігу з 2002 року, коли євро було введено в готівковій формі, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Станом на липень 2023 року в країнах єврозони перебувало в обігу близько 849 мільйонів банкнот номіналом 200 євро. Це робить її другою за рідкістю серед усіх євро-купюр – на неї припадає лише 2,9% від загальної кількості банкнот.

Як виглядає купюра номіналом 200 євро?

Банкноти першої серії виконані в жовто-коричневій колірній гамі, а банкноти другої серії – в коричневій. На купюрі зображені мости, арки або дверні прорізи в стилі ар-нуво (кінець XIX століття).

Цікаво! Дизайн нової банкноти серії "Європа" номіналом 200 євро був представлений 17 вересня 2018 року, а в обіг вона надійшла 28 травня 2019 року.

Купюра номіналом 200 євро нового зразка / фото Getty Images

Як і всі банкноти євро, вона містить номінал, прапор Європейського союзу, підпис президента Європейського центрального банку, ініціали ЄЦБ різними мовами ЄС, карту Європи, зображення заморських територій ЄС, зірки з прапора ЄС, а також дванадцять захисних елементів, перерахованих нижче.