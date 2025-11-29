Чи можна виручити більше за долари 2006 року?

Долари 2006 року випуску мають таку ж цінність, як і інші. Заплатити більше можуть лише колекціонери, якщо ваша банкнота має якусь особливість, повідомляє 24 Канал.

Як наголошує НБУ, при обміні вагому роль грає стан банкноти. Тобто, ступінь пошкодженості.

Зверніть увагу! НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота ще у 2023 році.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголосив регулятор.

Купюри, які мають ознаки незначного пошкодження, підлягають вільному обміну. Дещо інша ситуація з купюрами, що вважаються значно зношеними. Адже такі банкноти передаються на інкасо, тобто:

ви передаєте таку купюру в банк;

а уже банк передає її іноземному банку-кореспонденту для обміну, як пояснює Нацбанк.

Важливо! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще важливо знати про долари зараз?