Какие евро планируют вывести из обращения?

Из обращения уже выводят банкноту 500 евро. Это решение было принято еще в 2019 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Обратите внимание! 500 евро не вошли во вторую серию евровых банкнот. Она выходила в течение 2013 – 2019 годов. Эта серия состоит из номиналов – 5, 10, 20, 50, 100, 200. Заметим, что именно она получила название "Европа".

Несмотря на то, что 500 евро решили вывести из обращения еще 6 лет назад, сейчас эта банкнота действующая. То есть, может использоваться при расчетах.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– сообщает ЕЦБ.

500 евро решили вывести из обращения из-за беспокойства ЕЦБ, относительно количества подделок этой банкноты. К тому же эти фальшивки активно использовали в мошеннических целях.

Какие евро планируют заменить?

Издание Capital сообщило, что ЕЦБ планирует постепенную замену некоторых купюр. Речь идет о номиналах:

20 евро;

и 50 евро.

То есть, эти купюры не выведут из обращения. Их только "заменят", чтобы повышать качество банкнот (в частности, их защиту).

Что еще необходимо знать о евровалюте сейчас?

Еще в 2023 году в Украине было отменено понятие "незначительно изношенная" банкнота. То есть, купюры с небольшими повреждениями подлежат сейчас свободному обращению. А вот те, что значительно изношены, отдаются на инкассо (эта процедура происходит по тарифам финучреждения).

Чаще всего в 2024 году подделывалась банкнота номиналом 200 евро. 35% от изъятых фальшивок евровалюты, составила именно эта купюра, сообщил НБУ.

Важно! По данным Нацбанка, сегодня официальный курс евро в Украине – 48,87 гривны.