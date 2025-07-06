Чим відрізняються банкноти серії "Європа"

Як відомо, європейські гроші нового покоління ввели в обіг у 2013 році, передає 24 Канал.

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На них з'явилися нові елементи захисту, як-от "супутникова голограма". Її можна побачити у правому кутку лицьового боку купюри (аверсі). Таким чином, коли валюту згинаєш у тому місці, то дрібні символи навколо номіналу починають рухатися.

На світлі можна добре розгледіти водяні знаки купюри – арку, текст "100 EURO" латиною і грецькою, число "100" тощо.

Крім того, нові зразки купюр більші за розміром. Відтак, банкноти номіналом 100 та 200 євро стали трохи меншими заввишки, як 50 євро.

Як зміниться дизайн євро вперше за 20 років

Цікаво, що у 2026 році Європейський центробанк планує оновити вперше за 20 років дизайн євро, пишуть у виданні KosovaPress.

Тепер на купюрах з'являться птахи, річки, водоспади, європейські культурні діячі та знакові культурні символи замість традиційних архітектурних споруд.

Зауважте! Рішення про зміну дизайну було прийнято через те, що за останнє десятиліття використання фізичних коштів скорочувалося. Це відбувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових інструментів. Крім того, новий дизайн валют важче буде підробити.