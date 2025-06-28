Як виглядає нова купюра в 100 доларів

На новій банкноті можна побачити синю захисну 3D-стрічку та логотипу у вигляді дзвонила й чорнильниці, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Крім того, попри оновлений дизайн на банкноті залишилися ще й традиційні елементи захисту, як-от портретний водяний знак та вбудована захисна нитка.

Важливо додати, що до головних змін між "новими" та "старими" доларами входить колір та деяке розміщення елементів. Відтак, нові банкноти є синіми, а портрет та віньєтка Бенджаміна Франкліна стали більшими.



Як виглядають 100 доларів старого та нового зразків / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Відповідно до постанови НБУ, комерційні та державні банки повинні приймати долари старого зразка. Наприклад, людина може звернутися до банку, аби обміняти 100 доларів 1996 року. Їй зобов'язані поміняти банкноту на рівноцінну банкноту нового зразка.