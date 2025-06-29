Перші ознаки – водяний знак та захисна нитка

Для того, щоб перевірити 100 євро на справжність з водяним знаком потрібно розглянути зображення знаку на світлі, тобто зображення та цифри, адже їх тоді видно як на аверсі, так на реверсі, передає 24 Канал.

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Річ у тім, що водяний знак стає чітко видимим, його контури плавні й без різких меж або пікселізації. Крім того, на справжніх євро має бути 3 водяні знаки.

Захисна нитка, що вбудована у структуру паперу, має тонку темну смугу, що проходить вертикально через купюру. Вона розташована трохи лівіше центру банкноти, якщо дивитися на аверс.

Нитка перетинає середню цифру 0 великого зображення номіналу вгорі і середину напису "EURO" внизу. У банкнотах 2002 року використовується напис "100 EURO".

Які є інші способи перевірити євро

Крім визначення справжності через водяний знак та захисну нитку, це ще можна зробити завдяки дотику: