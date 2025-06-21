Який номінал євро більше не випускають

До першої серії європейських банкнот "Європа" 2002 року було введено 7 номіналів – 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, передає 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Згодом їх поступово змінили на другу серію, яка є більш захищеною від підробок, а тому деякі з банкнот були вилучені з обігу, як-от 500 євро.

Як пояснюють в ЄЦБ, банкноти з другої серії "Європа" потрібно замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму.

Крім того, 500 євро доволі рідко використовували в торгових операціях. А ще їх поширювали у шахрайських схемах, тому довелося номінал вилучити.

Зверніть увагу! Купюру 500 євро можна обміняти на інші номінали євро, які залишаються дійсними, звернувшись до банку.