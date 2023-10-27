Євросоюз підтримав важливий план щодо України: які країни мали застереження

У п'ятницю, 27 жовтня, у Брюсселі пройшов другий день саміту лідерів Євросоюзу. Однією із ключових тем заходу була фінансова допомога для України, щодо якої ухвалили важливе рішення. Більше про це – далі у тексті.

Більшість лідерів Євросоюзу підтримали план щодо збільшення фінансової допомоги для України. Проте дві країни публічно висловили певні застереження.

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Гроші для України: про що домовилися в ЄС

За планом Європейської комісії Україна може отримати майже 53 мільярди доларів з 2024 по 2027 рік. Усі деталі мають узгодити в ЄС мають до грудня у рамках перегляду бюджету блоку.

Із застереженнями щодо надання допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина. В обох країнах при владі тепер проросійські сили. Для прикладу, офіційний Будапешт нещодавно запропонував розділити фінансову допомогу для України. Водночас прем'єр-міністр Болгарії заявив, що вище згадані країни не відкинули пропозицію Євросоюзу.

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Тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що у блоці ухвалили рішення, що необхідно для підтримки фінансової допомоги Україні. За його словами, навряд чи "деякі дуже відмінні конкретні оцінки на це вплинуть". Лідер Німеччини також наголосив навіть на послідовній підтримці України.

Крім того, Україна має реальні шанси отримати доходи від заморожених російських активів. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За даними Euroclear, ці активи за 9 місяців цього року "заробили" 3 мільярди євро.