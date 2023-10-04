Про це розповіли особи, які обізнані з цим питанням. Додають, що Угорщина запропонувала ЄС переглянути план щодо надання фінансової допомоги для України ще на минулому тижні.

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Угорщина пропонує розділити допомогу для України

У Будапешті вважають, що наразі Україні достатньо погодити допомогу на 25 мільярдів євро. У поточному плані ЄС мають на меті виділити українцям 50 мільярдів євро терміном на три роки. Проте в Угорщині прагнуть, щоб Євросоюз "на півдорозі" оцінив, коли офіційному Києву можна буде виділити ще 25 мільярдів євро. Мовляв, усе залежатиме від потреб.

До теми! У ЄС загалом існує розлогий консенсус щодо підтримки України. Проте угорський уряд, який має досить дружні відносини з Кремлем, став досить складним партнером.

Нагадаємо, що існує можливість, що Єврокомісія до листопада розблокує транш у 13 мільярдів євро для Угорщини. Таким чином, блок планує заручитися підтримкою Віктора Орбана щодо збільшення бюджету ЄС та виділення фінансової допомоги для України.

Також варто нагадати, що НАЗК ухвалило рішення про виключення угорського банку зі списку міжнародних спонсорів війни проти України. Йдеться про одного з лідерів банківського сектору в Угорщині – OTP Bank. Цьому передували кілька днів інтенсивних переговорів.