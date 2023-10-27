Нагадаємо, що завдяки західним санкціям Росія уже майже два роки не може отримати доступ до 300 мільярдів доларів центробанку. Згідно з даними бельгійського уряду, левова частка цих коштів лежить на рахунках міжнародного депозитарію Euroclear. Йдеться про 180 мільярдів доларів.

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Україна може отримати доходи від заморожених російських активів

Наразі лідери ЄС змогли погодити план щодо використання мільярдних доходів, які надходять від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Цю ситуацію також прокоментувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Перш за все чиновниця підкреслила, що на політичному рівні у ЄС дійшли згоди, що Росія має заплатити за довгострокову відбудову України.

Вона також зазначила, що європейські лідери також обговорили шляхи передачі заморожених російських активів на відбудову України. За словами фон дер Ляєн, зараз Європейська комісія працює над підготовкою пропозиції передачі податків із заморожених російських активів. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

Ці прибутки (з оподаткування – 24 канал) вже досить значні, і ця ідея полягає в тому, щоб витягнути їх, а потім спрямувати через бюджет ЄС або через фонди України на її відновлення,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Комісія має намір представити на початку грудня план, який має полегшити передачу вищезгаданих доходів від заморожених російських активів офіційному Києву. За даними Euroclear, ці активи за 9 місяців цього року "заробили" 3 мільярди євро. Тоді як роком раніше ця сума склала 347 мільйонів євро за аналогічний період.

Також додамо, що державний секретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що Вашингтон та Брюссель шукають юридичні підстави, які дозволять їм передати Україні заморожені 300 мільярдів доларів. Американський чиновник також підкреслив, що саме Росія має заплатити за свою військову агресію.