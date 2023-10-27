Большинство лидеров Евросоюза поддержали план по увеличению финансовой помощи для Украины. Однако две страны публично выразили определенные оговорки.

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Деньги для Украины: о чем договорились в ЕС

По плану Европейской комиссии Украина может получить почти 53 миллиарда долларов с 2024 по 2027 год. Все детали должны согласовать в ЕС до декабря в рамках пересмотра бюджета блока.

С оговорками по оказанию помощи Украине выступили Венгрия и Словакия. В обеих странах у власти теперь пророссийские силы. Например, официальный Будапешт недавно предложил разделить финансовая помощь для Украины. В то же время, премьер-министр Болгарии заявил, что вышеупомянутые страны не отвергли предложение Евросоюза.

К теме! В ноябре Еврокомиссия может разблокировать транш на миллиарды долларов для Венгрии, которые до этого не выдавались из-за проблем с верховенством права в стране. Речь идет о сумме в размере 13 миллиардов евро.

В то время как канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в блоке приняли решение, необходимое для поддержки финансовой помощи Украине. По его словам, вряд ли "некоторые очень отличные конкретные оценки на это повлияют". Лидер Германии также отметил даже последовательную поддержку Украины.

Кроме того, у Украины есть реальные шансы получить доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По данным Euroclear, эти активы за 9 месяцев этого года "заработали" 3 миллиарда евро.