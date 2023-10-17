Офіційний Будапешт планує завершити переговори з ЄС до кінця листопада. Тібор Наврачич додав, що Угорщина уже відповіла на питання блоку та планує поїхати до Брюсселю для переговорів з представниками ЄС.

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Угорщина може отримати гроші від ЄС

Угорський переговорний заявив, що їхня мета завершити процес переговорів щодо процедури висунення умов. Наврачич підмітив, що у разі утримання коштів Угорщина зможе оперативно почати проєкти, які підтримують та фінансують ЄС на 2021 – 2027 роки.

Тоді чиновники ЄС повідомили, що у жовтні Брюссель справді розглядає можливість розмороження для Угорщини частини з пакета на 22 мільярди євро для економічного розвитку. Ці кошти заблокували через проблеми з верховенством права в країні. Серйозним кроком для отримання цих коштів стало ухвалення законів про незалежність судової системи в Угорщині, які ухвалили цього літа. Раніше повідомляли, що Єврокомісія вивчає ймовірність передачі Угорщині 13 мільярдів євро

Важливо! У Євросоюзі, таким чином, прагнуть отримати від Будапешту згоду на виділення фінансової допомоги Києву та початок переговорного процесу про вступ України в ЄС. Нагадаємо, що Угорщина недавно запропонувала розділити транш для України на 50 мільярдів євро.

З іншої сторони, цей транш дасть імпульс для економіки Угорщини, яка наразі намагається оговтатися від низки серйозних викликів: тривалої рецесії, рекордної інфляції в ЄС та стрімкого спаду рівня споживання.