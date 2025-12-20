Укр Рус
20 грудня, 06:00
4

Рідкісні метали Арктики: чому Росія намагається отримати їх під контроль

Валерія Городинська
Основні тези
  • Арктика забезпечує менш як 5% глобального постачання рідкоземельних елементів, проте має потенційні ресурси.
  • Росія може володіти приблизно 12 мільйонами метричних тонн рідкоземельних матеріалів.

Рідкоземельні елементи є рушійною силою в глобальному енергетичному переході та технологіях. І саме Арктика потенційно може приховувати мільярди тонн цих ресурсів. Наразі відомо, що лише малий відсоток рідкоземельних елементів розробляється в регіоні, але на дні океану вже знайдені унікальні поклади скандію, якого більше ніде немає.

Чи є в Арктиці рідкоземельні елементи?

Відповідно до аналітичного звіту від Oxford Energy, Арктика загалом забезпечує менш як 5% глобального постачання рідкоземельних елементів, передає 24 Канал. 

Ця частка демонструє лише розвинені чи частково розроблені запаси в регіоні. Попри величезні географічні площі, реальні підтверджені запаси наразі невідомі.  

Один із найвідоміших арктичних проєктів щодо рідкоземельних ресурсів є родовище Кванеф'єльд, що в Гренландії. Оцінка ресурсів сягає десь приблизно мільярда тонн руди, які можуть містити рідкоземельні елементи. 

  • Цікаво, що у 2017 році Геологічна служба США (USGS) оприлюднила документ, де зазначила, що на дні Арктичного океану було знайдено унікальні залізо-манґанові відклади, що мають нетиповий мінеральний склад й містять високі концентрації рідкісного металу – скандію, якого наразі немає в комерційних наземних родовищах у світі.
  • А за даними аналітичного центру IFRI, станом на 2019 рік, ресурси рідкісноземельних елементів Арктики оцінюються в 126,76 мільйона метричних тонн, що може дати регіону ключову роль. Річ у тім, що з такими оціночними ресурсами Арктика може мати другий за величиною потенціал рідкоземельних елементів у світі. 

Яке місце займає Росія щодо запасів рідкоземельних металів?

Геологічна служба США у своїх зведеннях щодо мінерально-сировинних ресурсів, станом на 2023 рік, повідомила, що Росія може володіти приблизно 12 мільйонами метричних тонн ідентифікованих запасів рідкоземельних матеріалів, що становить приблизно 12% світових запасів, передає Discovery Alert.

А російські офіційні, як-от Міністерство природних ресурсів, повідомляють, що в країні є щонайменше 15 типів рідкоземельних металів і загальні доведені запаси можуть перевищувати 28 мільйонів тонн. Однак лише менш як 2% цих запасів наразі розробляються. 

Загалом запаси цих ресурсів робить Росію значним гравцем на світових ринках. Втім важливо не лише володіти сировиною, але й мати можливості переробки цих ресурсів.

Хто контролює арктичні ресурси?

  • Наразі російські приарктичні запаси рідкоземельних елементів, нафти та газу зосереджені в руках 3-х ключових осіб, а саме Сергія Кірієнка, Ігоря Сєчіна та Кирила Дмитрієва. Таким чином, всі важливі ресурси перебувають під особистим впливом чиновників Росії. 

  • Наразі арктичний регіон забезпечує Росії близько 10% ВВП країни: там видобувають 18% нафти, 90% природного газу, а також 100% алмазів та понад 90% нікелю й кобальту. А ще на цій території видобувають приблизно 60% всієї міді Росії. Крім того, на цій території виробляється приблизно 60% всієї міді Росії. 

  • Зараз Москва активно просуває так званий проєкт "Північного морського шляху" для того, щоб створити альтернативний маршрут між Європою та Азією через Арктику. 

  • Росія намагається також максимально ефективно використовувати свої приарктичні запаси рідкоземельних елементів, втім стикається з економічними та політичними складнощами. Фактичний контроль та юридичне оформлення цих ресурсів залишається ключовим викликом.