Редкие металлы Арктики: почему Россия пытается получить их под контроль
- Арктика обеспечивает менее 5% глобальных поставок редкоземельных элементов редкоземельных элементов, однако имеет потенциальные ресурсы.
- Россия может обладать примерно 12 миллионами метрических тонн редкоземельных материалов.
Редкоземельные элементы являются движущей силой в глобальном энергетическом переходе и технологиях. И именно Арктика потенциально может скрывать миллиарды тонн этих ресурсов. Сейчас известно, что лишь малый процент редкоземельных элементов разрабатывается в регионе, но на дне океана уже найдены уникальные залежи скандия, которого больше нигде нет.
Есть ли в Арктике редкоземельные элементы?
Согласно аналитическому отчету от Oxford Energy, Арктика в целом обеспечивает менее 5% глобальных поставок редкоземельных элементов, передает 24 Канал.
Эта доля демонстрирует только развитые или частично разработанные запасы в регионе. Несмотря на огромные географические площади, реальные подтвержденные запасы пока неизвестны.
Один из самых известных арктических проектов по редкоземельным ресурсам является месторождение Кванефьельд, в Гренландии. Оценка ресурсов достигает где-то примерно миллиарда тонн руды, которые могут содержать редкоземельные элементы.
- Интересно, что в 2017 году Геологическая служба США (USGS) обнародовала документ, где отметила, что на дне Арктического океана были найдены уникальные железо-марганцевые отложения, имеющие нетипичный минеральный состав и содержащие высокие концентрации редкого металла – скандия, которого пока нет в коммерческих наземных месторождениях в мире.
- А по данным аналитического центра IFRI, по состоянию на 2019 год, ресурсы редкоземельных элементов Арктики оцениваются в 126,76 миллиона метрических тонн, что может дать региону ключевую роль. Дело в том, что с такими оценочными ресурсами Арктика может иметь второй по величине потенциал редкоземельных элементов в мире.
Какое место занимает Россия по запасам редкоземельных металлов?
Геологическая служба США в своих сводках по минерально-сырьевым ресурсам, по состоянию на 2023 год, сообщила, что Россия может обладать примерно 12 миллионами метрических тонн идентифицированных запасов редкоземельных материалов, что составляет примерно 12% мировых запасов, передает Discovery Alert.
А российские официальные, например Министерство природных ресурсов, сообщают, что в стране есть по меньшей мере 15 типов редкоземельных металлов и общие доказанные запасы могут превышать 28 миллионов тонн. Однако лишь менее 2% этих запасов пока разрабатываются.
В целом запасы этих ресурсов делает Россию значительным игроком на мировых рынках. Впрочем, важно не только владеть сырьем, но и иметь возможности переработки этих ресурсов.
Кто контролирует арктические ресурсы?
Сейчас российские приарктические запасы редкоземельных элементов, нефти и газа сосредоточены в руках 3-х ключевых лиц, а именно Сергея Кириенко, Игоря Сечина и Кирилла Дмитриева. Таким образом, все важные ресурсы находятся под личным влиянием чиновников России.
Сейчас арктический регион обеспечивает России около 10% ВВП страны: там добывают 18% нефти, 90% природного газа, а также 100% алмазов и более 90% никеля и кобальта. А еще на этой территории добывают примерно 60% всей меди России. Кроме того, на этой территории производится примерно 60% всей меди России.
Сейчас Москва активно продвигает так называемый проект "Северного морского пути" для того, чтобы создать альтернативный маршрут между Европой и Азией через Арктику.
Россия пытается также максимально эффективно использовать свои приарктические запасы редкоземельных элементов, впрочем сталкивается с экономическими и политическими сложностями. Фактический контроль и юридическое оформление этих ресурсов остается ключевым вызовом.