Американський інвестор Воррен Баффет нещодавно відвідав Японію та заявив, що його компанія Berkshire Hathaway робить ставку на відомі публічні компанії в країні. Ринок відреагував рекордним зростанням.

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Ставка Баффета на Японію

Баффет в інтерв'ю видання Nikkei повідомив, що частка п'яти торгових домів Японії в інвестиційному портфелі Berkshire становить 7,4%. У 2020 році цей показник оцінювали на рівні 5%. Ба більше, мільярдер заявив, що готовий інвестувати у ці активи ще більше.

За три роки ставки Воррена Баффета у валютному еквіваленті зросла з приблизно 6 мільярдів доларів до 15 мільярдів доларів, пише Business Insider. Вперше компанія заявила, що має у своєму портфелі акції компаній Itochu, Marubeni, Mitsui, Misubishi та Sumitomo у серпні 2020 року. З того часу вартість акцій "сого сьося" зросла в середньому на 146%, досягнувши рекордних значень.

Що таке "сого сьося" У перекладі цей термін означає всеосяжні торгові фірми. Загалом це характерні для Японії універсальні торгові компанії, діяльність яких охоплює практично всі галузі економіки.

Загалом рішення мільярдера про інвестиції в японські акції стали серйозним сюрпризом. Оскільки бізнесмен найчастіше вкладає гроші в американські компанії. Станом на кінець березня 2023 року на них припадало приблизно 75% портфеля Berkshire Hathaway. Серед них:

Apple;

Bank of America;

American Express;

Coca-Cola;

Chevron.

Цікаво! Воррен Баффет також нещодавно, заявив що найкраща інвестиція – це інвестиція у себе, тоді як у контексті захисту немає більш оптимальної опції за вашу можливість заробляти.

Причини та наслідки для Японії

Мільярдер Воррен Баффет розповів, що акції вище згаданих японських компаній привернули його увагу, оскільки вони торгувалися "за кумедними цінами". Також на користь цього кроку зіграли такі фактори:

Масштаб компаній;

Широкий діапазон галузей, які йому вже знайомі;

Виплата деякими з компаній дивідендів та програми з викупу власних акцій.

У Berkshire Hathaway додали, що інвестиції у ці активи розраховані на довгострокову перспективу. Зокрема, їхня частка може зрости майже до 10%, повідомляє Bloomberg.

Рішення Баффета інвестувати у японські компанії по суті стало "зеленим світлом" для інших інвесторів. Після візиту мільярдера до країни та його останніх заяв на фондовому ринку зафіксували кілька серйозних рекордів. Для прикладу Індекс TOPIX досягнув максимального значення з серпня 1990 року.