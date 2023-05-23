Американский инвестор Уоррен Баффет недавно посетил Японию и заявил, что его компания Berkshire Hathaway делает ставку на известные публичные компании в стране. Рынок отреагировал рекордным ростом.

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Ставка Баффета на Японию

Баффет в интервью изданию Nikkei сообщил, что доля пяти торговых домов Японии в инвестиционном портфеле Berkshire составляет 7,4%. В 2020 году этот показатель оценивали на уровне 5%. Более того, миллиардер заявил, что готов инвестировать в эти активы еще больше.

За три года ставки Уоррена Баффета в валютном эквиваленте выросла с примерно 6 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, пишет Business Insider. Впервые компания заявила, что имеет в своем портфеле акции компаний Itochu, Marubeni, Mitsui, Misubishi и Sumitomo в августе 2020г. С того времени стоимость акций "сого сеся" выросла в среднем на 146%, достигнув рекордных значений

Что такое "сого сеся" В переводе этот термин означает всеобъемлющие торговые фирмы. В общем, это характерные для Японии универсальные торговые компании, деятельность которых охватывает практически все отрасли экономики.

В общем, решения миллиардера об инвестициях в японские акции стали серьезным сюрпризом. Поскольку бизнесмен чаще всего вкладывает деньги в американские компании. По состоянию на конец марта 2023 года на них приходилось примерно 75% портфеля Berkshire Hathaway. Среди них:

Apple;

Bank of America;

American Express;

Coca-Cola;

Шеврон.

Любопытно! Уоррен Баффет также недавно заявил, что лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, тогда как в контексте защиты нет более оптимальной опции, чем ваша возможность зарабатывать.

Причины и последствия для Японии

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, что акции выше упомянутых японских компаний привлекли его внимание, поскольку они торговались "по забавным ценам". Также в пользу этого шага сыграли следующие факторы:

Масштаб компаний;

Широкий диапазон отраслей, которые ему уже знакомы;

Выплата некоторым из компаний дивидендов и программы по выкупу собственных акций.

В Berkshire Hathaway добавили, что инвестиции в эти активы рассчитаны на долгосрочную перспективу. В частности, их доля может вырасти почти до 10%, сообщает Bloomberg.

Решение Баффета инвестировать в японские компании, по сути, стало "зеленым светом" для других инвесторов. После визита миллиардера в страну и его последние заявления на фондовом рынке зафиксировали несколько серьезных рекордов. Для примера Индекс TOPIX достиг максимального значения с августа В 1990 году.