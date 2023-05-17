Індекс TOPIX демонструє позитивну динаміку з початку 2023 року. Ба більше, цей індикатор досягнув рекордного значення з серпня 1990 року.

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Нові рекорди на фондовій біржі у Японії

З січня поточного року Індекс Tokyo Stock Price виріс на 6% та випередив своїх головних конкурентів у регіоні. Під час торгів у вівторок, 16 травня, цей показник додав 0,6% та продовжує зростати з початку нової сесії. Найкращі позиції на біржі демонструють такі компанії:

Tokyo Electron;

Oriental Land;

Softbank Group;

Sony;

Nintendo.

Що таке Tokyo Stock Price Index або TOPIX Це важливий фондовий індекс Японії, який розраховується Токійською фондовою біржею як середнє арифметичне зважене за ринкової капіталізації цін акцій компаній, що належать до першого сегменту Токійської фондової біржі.

Загалом така динаміка свідчить про повернення на фондовий ринок Японії іноземних інвесторів. У Societe Generale заявили, що вони у квітні придбали японські активи на 2,1 трильйона єн або 15,4 мільярда доларів.

Ще один японський індекс Nikkei 225, який вираховує середнє арифметичне для цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі, виріс до пікового рівня з листопада 2021 року. Під час торгів у середу, 17 травня, індекс перетнув важливу психологічну позначку на рівні 30 тисяч, за даними Yahoo!Finance.

Слід легендарного Баффета

Раніше цього року американський інвестор та бізнесмен Воррен Баффет зробив важливу заяву щодо акцій компаній з Японії. Мільярдер заявив, що його компанія збільшила частки 5 японських фірм у своєму інвестиційному портфелі. Крім того, він натякнув, що далі вони продовжать працювати у цьому напрямку.

Нагадаємо! Воррен Баффет заявив, що найкраща інвестиція – це інвестиція у себе, тоді як у контексті захисту немає більш оптимальної опції за вашу можливість заробляти.

Баффет також цієї весни особисто відвідав Японію, де зустрівся з представниками низки компаній. Фахівець з Monex Group заявив, що цей крок можна назвати схваленням інвестицій у Японію.

Крім того, у 2022 році Воррен Баффет вкотре довів, що він уміє обирати найкращі опції навіть у турбулентні часи. Адже за минулий рік, коли більшість інвесторів фіксували значні втрати, Баффет зумів виграти під час падіння ринків.