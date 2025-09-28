Яка ціна за грам каліфорнію у світі?
Ціна одного граму каліфорнія оцінюється в приблизно 25 – 27 мільйонів доларів за грам, передає 24 Канал з посиланням на Science Focus.
- Цей ізотоп вперше отримали в радіаційній лабораторії Каліфорнійського університету в 1950 році.
- Наразі його виробляють менш як одного грама на рік. У США це роблять в Національній лабораторії Оук-Рідж у штаті Теннессі.
- Відомо, що цей метал є найбільш стабільним металом з періодом напіврозпаду близько 800 років.
До 1995 року близько 500 міліграмів каліфорнію було продано, йдеться в дослідженні Oak Ridge National Laboratory.
Наприклад, у 2000 році ціна за мікрограм каліфорнію треба було віддати 66 доларів, писав у листі доктор Едвард Янзов. Для порівняння, ціна золота за грам в аналогічний час становила 300 доларів.
Зверніть увагу! Навіть для малої кількості цього металу потрібні великі та добрі захищені контейнери для безпечного транспортування.
Яка ціна за рідкісні метали?
Осмій вважається доволі рідкісним металом й він належить до платинової групи, як-от іридій, платина, родій тощо.
Стійкість металу до зносу та корозії робить його незамінним для виробництва електричних контактів.
Теперішня ціна за осмій у кристалічній формі становить 2 082 євро за грам, а високотехнологічний осмій – 1 041 євро за грам.