Де найбільше корисних копалин в Україні?

Вважається, що "найбагатшою" на корисні копалини є Донеччина. Ресурси цієї області оцінюються в орієнтовно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Також значний потенціал мають такі області:

  • Дніпропетровська – копалини загалом оцінюються у 3,5 трильйона доларів;
  • Луганська – 3,2 трильйона доларів.

Зверніть увагу! Україна має більш як 111 мільярдів тонн корисних копалин. Загалом вони оцінюються у 14,8 трильйона доларів.

Дані Інституту Геології показують, що на Донеччині значні запаси:

  • кам'яного вугілля;
  • вапняків;
  • сурм'яно-ртутних руд;
  • доломіту;
  • вогнетривких глин і так далі.

Зараз частина українських корисних копалин знаходиться під окупацією Росії. Відповідно, ці ресурси не можуть бути використані для покращення економічної ситуації в Україні.

Яких корисних копалин має Україна найбільше?

Вважається, що саме кам'яне вугілля забезпечує 62% від загальної вартості українських копалин. Також значна частка – 14% підпадає на залізну руду.

Що ще відомо про корисні копалини України?

  • На українській території значні запаси руд. Щобільше, Україна посідає перше місце по запасах деяких з них в Європі. Зокрема, залізних та уранових.

  • Україна має значні запаси золота. Вважається, що орієнтовно 3 тисячі тонн цього дорогоцінного металу заховано у надрах. Найбільше золота на території "Українського щита".