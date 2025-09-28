Какая цена за грамм калифорния в мире?

Цена одного грамма калифорния оценивается в примерно 25 – 27 миллионов долларов за грамм, передает 24 Канал со ссылкой на Science Focus.

Этот изотоп впервые получили в радиационной лаборатории Калифорнийского университета в 1950 году.

Сейчас его производят менее одного грамма в год. В США это делают в Национальной лаборатории Оук-Ридж в штате Теннесси.

Известно, что этот металл является наиболее стабильным металлом с периодом полураспада около 800 лет.

К 1995 году около 500 миллиграммов калифорния было продано, говорится в исследовании Oak Ridge National Laboratory.

Например, в 2000 году цена за микрограмм калифорния надо было отдать 66 долларов, писал в письме доктор Эдвард Янзов. Для сравнения, цена золота за грамм в аналогичное время составляла 300 долларов.

Обратите внимание! Даже для малого количества этого металла нужны большие и хорошие защищенные контейнеры для безопасной транспортировки.

Какая цена за редкие металлы?