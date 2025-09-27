Чому подешевшало золото?

Зараз вартість золота за унцію знизилась і складає приблизно – 3 739,42 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Втратив 14 мільйонів, бо "вклався у крипту": шокуюча афера на Житомирщині

Падіння ціни відбулося, зокрема, завдяки:

Скороченню щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США.

Зіграло роль й очікування ключових даних про інфляцію. Річ у тім, що така інформація може вплинути на подальші дії ФРС в корекції процентних ставок.

Найбільшим короткостроковим ризиком для золота є вищий, ніж очікувалося, показник PCE. Якщо інфляція несподівано підвищиться, це може підвищити долар і тимчасово негативно вплинути на золото,

– наголосив віцепрезидент і старший стратег з металів у Zaner Metals Пітер Грант.

Довідка: PCE – індекс цін на особисті споживчі витрати.

Яка вартість банківського золота зараз?

Перед вихідними НБУ встановив таку вартість банківського металу:

безпосередньо банківське золото – 4 956,08 гривні за грам;

метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 941,21 гривні за грам;

метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 906,52 гривні за грам.

Як змінилась ціна банківського золота у вересні?