Ціна біткойну досягла 48 тисяч доларів: що відбувається
Біткойн 9 лютого встановив новий історичний рекорд. Стрімкий ріст почався у переддень після новин від Tesla.
Яка ціна біткойну
У вівторок, 9 лютого біткойн (BTC) підскочив до 48 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap. О 10:00 ціна була 47 780 доларів. Це на 22% більше, ніж 24 години тому.
Цікаво "Викинув на вітер" 55 тисяч біткойнів: історія людини, яка не вірила в криптовалюту
Ціна біткойну за останній тиждень / Libertex
Чому ціна росте
Цінове ралі для біткойна почалося ще у понеділок, 8 лютого, коли компанія Tesla повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів.
У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти. Крім того, в Tesla розповіли і про більш глобальні плани щодо біткойна, зокрема можливість покупки автомобіля.
Ми очікуємо, що найближчим часом ми почнемо приймати біткойни як форму оплати за наші продукти, відповідно до чинного законодавства та спочатку на обмеженій основі,
– повідомили в Tesla.
Як Маск впливає на криптовалюти
- 29 січня очільник Tesla Ілон Маск змінив опис біографії на своєму твітері на "#біткойн". В результаті – криптовалюта виросла на 14% всього за кілька хвилин.
- Інший твіт Ілона Маска від 4 лютого ціна криптовалюти Dogecoin виросла на 50%.
Поділитися новиною