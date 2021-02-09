Біткойн 9 лютого встановив новий історичний рекорд. Стрімкий ріст почався у переддень після новин від Tesla.

Яка ціна біткойну

У вівторок, 9 лютого біткойн (BTC) підскочив до 48 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap. О 10:00 ціна була 47 780 доларів. Це на 22% більше, ніж 24 години тому.

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Ціна біткойну за останній тиждень / Libertex

Чому ціна росте

Цінове ралі для біткойна почалося ще у понеділок, 8 лютого, коли компанія Tesla повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів.

У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти. Крім того, в Tesla розповіли і про більш глобальні плани щодо біткойна, зокрема можливість покупки автомобіля.

Ми очікуємо, що найближчим часом ми почнемо приймати біткойни як форму оплати за наші продукти, відповідно до чинного законодавства та спочатку на обмеженій основі,

– повідомили в Tesla.

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