Трейдер-аналітик Київської філії Міжнародної академії біржової торгівлі Олексій Задорожній заявив, що найближчим часом в інвесторів не буде причин для хвилювання, оскільки фондові ринки США, найімовірніше, будуть тільки зростати, принаймні до кінця літа.

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Заяви членів Федерального резерву США (ФРС) щодо ймовірного згортання м'якої монетарної політики через високу інфляцію стали сюрпризом для інвесторів. Це призвело до тимчасового падіння фондових індексів. Проте з часом учасники ринку прийшли до висновку, що ФРС навряд чи буде посилювати свою політику, адже зростання цін – це тимчасове явище. Крім того, американська влада запропонувала збільшити на 16% витрати державного бюджету, не пов'язані з обороною. Це так само сприятиме зростанню американських індексів.

Нові можливості на ринку інвестицій

Інвестиційна ідея – це доступ до найцікавіших та найприбутковіших можливостей, які відбирають експерти з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках. Інвестиційна ідея "Зростання індексів в США далеко до завершення" від Forex Club є саме таким варіантом. Вона розрахована на період до початку вересня 2021 року. Щоб отримати доступ до цього інструменту, потрібно зробити кілька простих кроків:

відкрити та поповнити рахунок, наприклад, в торговій платформі Libertex від Forex Club ,

, залишити заявку для підключення до цієї інвестиційної ідеї,

після опрацювання запиту усю інформацію та деталі інвестор отримає на електронну пошту.

Головні переваги

Ця інвестиційна ідея передбачає вкладення коштів в індекс S&P 500. Вона розрахована для трьох сценаріїв – консервативного, помірного та агресивного, кожен з яких відрізняється своїм співвідношенням прибутку та ризиків. Консервативний сценарій дозволяє заробити до 30% від вкладених коштів, помірний – до 60% прибутку, а в рамках агресивного сценарію інвестор може заробити до 120%. Тож, кожен зможе знайти для свого інвестиційного портфеля оптимальний варіант.

Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію.

Крім розрахунку прибутку та ризиків, вкладники, які під'єднаються до "Зростання індексів в США далеко до завершення", отримають додаткову інформацію – точки входу та виходу, термін актуальності, а також фундаментальне і технічне обґрунтування цієї інвестідеї.

Перспективи в американського фондового ринку дуже хороші. І в рамках інвестиційної ідеї "Зростання індексів в США далеко до завершення" ми пропонуємо скористатися цим, щоб отримати хороший прибуток за короткий термін,

– додав Олексій Задорожній.

Як працюють фондові індекси США: дивіться відео