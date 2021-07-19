IQ Ілона Маска

Рівень IQ Ілона Маска оцінюють приблизно в 155 балів. Грубо кажучи, він на 55% розумніший за середньостатистичну людину. Експерти основують свою оцінку на можливостях Маска розуміти та застосовувати складні технічні дані, його ранніх тестах і на тому, як він використовує свої знання для стимулювання інновацій у складних галузях.

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Рівень IQ в інших людей

Рівень IQ більшості людей коливається в діапазоні від 85 до 115 і в середньому дорівнює 100.

Понад 95% світового населення мають рівень IQ менше як 130.

Тоді як IQ таких геніїв як Хокінга та Ейнштейна – близько 160.

Що таке тест IQ Це кількісна оцінка рівня інтелекту людини: рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. Визначається за допомогою спеціальних тестів, наприклад Айзенка, Векслера чи Равена. Цікаво, що результати тесту не залежать від знань, які отримала людина, а саме від розумових здібностей.

Успіхи Ілона Маска

У 12 років Ілон Маск створив гру на космічну тематику під назвою Blastar. Там потрібно було знищити інопланетний корабель, на якому везли зброю масового знищення. За це йому заплатили 500 доларів.

Перший стартап майбутній мільярдер заснував разом з братом – Zip2, який розробляв програмне забезпечення для газет, що дозволяло розміщувати новини в інтернеті. Для цього їм знадобилося 28 тисяч доларів, які їм позичив батько. Через 4 роки вони продали його за 22 мільйони доларів.

З продажу наступного стартапу PayPal Маск отримав чистий прибуток 180 мільйонів доларів. Ці гроші стали базою для подальшого створення таких гігантів як Tesla та SpaceX.

Forbes оцінює статки Ілона Маска в 160,3 мільярда доларів.

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