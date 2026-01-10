Який рейтинг валют світу після долара та євро?
Після частки резервів у долара в центральних банка на рівні 6,6 трильйона доларів та частки євро у 2,3 трильйона, третє місце належить японській єні, передає 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.
Натомість четверте місце у рейтингу займає фунт стерлінга, а замикає п'ятірку канадський долар.
Наразі резервні резерви розподілені між кількома меншими валютами:
- Японська єна – 667 012 мільйонів доларів (5,81%),
- Фунт стерлінгів – 542 754 мільйони (4,73%)
- Канадський долар – 318 074 мільйони (2,77%),
- Китайський юань – 249 891 мільйона (2,18%),
- Австралійський долар – 235 463 мільйони (2,05%),
- Швейцарський франк – 20 476 мільйонів (0,18%).
Відтак японська єна та фунт стерлінгів загалом становлять понад 10% світових резервів. А от канадський та австралійський долари, а також китайський юань та швейцарський франк несуттєві частки.
Довідка: рейтинг сформований відповідно до даних Міжнародного валютного фонду з використанням даних COFER (валютний склад офіційних валютних резервів).
Яка основа світових валютних резервів?
Результати МВФ свідчать про те, що у III кварталі 2025 року загальні валютні резерви зросли до 13 трильйонів доларів. Це більше, аніж у II кварталі, де показник був на рівні 12,94 трильйона доларів.
- Частка активів у доларах США за цей період впала – до майже 57% з 57,08%. Річ у тім, що у III кварталі вплив коливань обмінного курсу на частку долара був обмеженим, а от в II кварталі саме цей чинник пояснював все скорочення його частки.
- Натомість частка євро зросла до 20,33% з 20,24%, а коливання обмінного курсу на неї мало вплинули.
Крім того, відомо, що фіксується зростання резервів фунта стерлінгів, що означає відновлення довіри до економіки Великої Британії. А також можна говорити про відносну стабільність китайського юаня, який розглядають як доволі життєздатний компонент для резервів.
Яка з основних валют була стабільніша у 2025 році?
За рік курс долара щодо євро знизився з приблизно 0,98 євро до 0,86 євро за долар. Це свідчить про втрату позицій американської валюти. Таке падіння відбувалося поступово протягом року із сезонним коливаннями.
Відомо, що курс долара протягом вести та літа опускався до 0,84 – 0,85 євро, а з вересня по грудень коливався у вузькому діапазоні, що показує нестабільність на ринку. Відтак індекс долара впав майже на 9%, але незначно відновився, залишаючись поблизу багатотижневих мінімумів.
Зростання індексу сягнуло лише 0,1%, а економічні виклики ймовірно вплинули на перспективи зниження ставки Федеральної резервної системи. Тим часом ділова активність у Єврозоні зросла, що підтримало євро.