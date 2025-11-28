Як штучний інтелект впливає на відмову від долара?

Як показує статистика, 94% органів грошово-кредитного регулювання зараз проводять тестування цифрових валют Центробанків, повідомляє 24 Канал з посиланням на finance.yahoo.

Читайте також Готові на все: Кремль робить новий крок, аби покрити дефіцит бюджету

Поява ШІ у фінансовій інфраструктурі прискорює цей зсув. Банк міжнародних розрахунків попереджає, що автономні алгоритми торгівлі та ліквідності можуть збільшити системний ризик. Водночас нові цифрові рейки обіцяють дешевші та швидші перекази. Застарілі мережі, побудовані на доларі США, непомітно руйнуються,

– наголошує видання.

Цікаво! Робоча група, яка складається із 10 Центробанків з країн Європи, Азії, Латинської Америки, Африки, що керують активами на суму майже – 6,5 трильйонів доларів, виявила цікаву тенденцію. Як можна побачити зараз, установи, зацікавлені у ШІ, найбільш обережно ставляться до ризиків.

Зауважимо, що у деяких таке "посилення" впливу ШІ викликає занепокоєння. Адже "основне рішення має залишатися за людьми".

Водночас більшість Центробанків використовують ШІ не для складної аналітики. Зараз штучний інтелект застосовують саме для базової роботи, наприклад, сканування ринків.

Також, згідно з цим дослідженням, банки вважають світ прямуватиме до багатополярної системи. Тобто, відходити від біполярної, яка є зараз.

Зверніть увагу! За даними МВФ, долар "домінує" на ринку уже приблизно 80 років.

Чому долар втрачає свої позиції зараз?