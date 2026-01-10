Какой рейтинг валют мира после доллара и евро?
После доли резервов у доллара в центральных банка на уровне 6,6 триллиона долларов и доли евро в 2,3 триллиона, третье место принадлежит японской иене, передает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.
Зато четвертое место в рейтинге занимает фунт стерлинга, а замыкает пятерку канадский доллар.
Сейчас резервные резервы распределены между несколькими меньшими валютами:
- Японская иена – 667 012 миллионов долларов (5,81%),
- Фунт стерлингов – 542 754 миллиона (4,73%)
- Канадский доллар – 318 074 миллиона (2,77%),
- Китайский юань – 249 891 миллиона (2,18%),
- Австралийский доллар – 235 463 миллиона (2,05%),
- Швейцарский франк – 20 476 миллионов (0,18%).
Поэтому японская иена и фунт стерлингов в целом составляют более 10% мировых резервов. А вот канадский и австралийский доллары, а также китайский юань и швейцарский франк несущественные доли.
Справка: рейтинг сформирован в соответствии с данными Международного валютного фонда с использованием данных COFER (валютный состав официальных валютных резервов).
Какова основа мировых валютных резервов?
Результаты МВФ свидетельствуют о том, что в III квартале 2025 года общие валютные резервы выросли до 13 триллионов долларов. Это больше, чем во II квартале, где показатель был на уровне 12,94 триллиона долларов.
- Доля активов в долларах США за этот период упала – до почти 57% с 57,08%. Дело в том, что в III квартале влияние колебаний обменного курса на долю доллара был ограниченным, а вот во II квартале именно этот фактор объяснял все сокращение его доли.
- Зато доля евро выросла до 20,33% с 20,24%, а колебания обменного курса на нее мало повлияли.
Кроме того, известно, что фиксируется рост резервов фунта стерлингов, что означает восстановление доверия к экономике Великобритании. А также можно говорить об относительной стабильности китайского юаня, который рассматривают как довольно жизнеспособный компонент для резервов.
Какая из основных валют была стабильнее в 2025 году?
За год курс доллара по отношению к евро снизился с примерно 0,98 евро до 0,86 евро за доллар. Это свидетельствует о потере позиций американской валюты. Такое падение происходило постепенно в течение года с сезонным колебаниями.
Известно, что курс доллара в течение вести и лета опускался до 0,84 – 0,85 евро, а с сентября по декабрь колебался в узком диапазоне, что показывает нестабильность на рынке. Поэтому индекс доллара упал почти на 9%, но незначительно восстановился, оставаясь вблизи многонедельных минимумов.
Рост индекса достиг лишь 0,1%, а экономические вызовы вероятно повлияли на перспективы снижения ставки Федеральной резервной системы. Между тем деловая активность в Еврозоне выросла, что поддержало евро.