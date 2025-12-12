Яким був долар щодо євро впродовж року?

Курс обміну 1 долара в євро становить 0,86 євро станом на 8 грудня 2025 року, а загалом динаміка курсу за останній рік вказує на те, що ціна долара в євро стрімко падала, проаналізував 24 Канал відповідно до даних на Investing.com.

Загалом така тенденція означає, що долар слабшає проти євро, адже за 1 долар дають менше євро.

Якщо у січні за 1 долар можна було отримати майже 1 євро, а саме 0,98 євро. То у березні цього року співвідношення валют стрімко опустилося – до 0,91 євро за 1 долар. А у квітні спад відбувся до 0,88 євро.

Коливання ціни супроводжувалося впродовж всієї весни та літа, де курс опускався до 0,85 євро, але найнижчу позначку було зафіксовано саме у вересні – 0,84 євро.

З вересня по грудень курс долара в євро коливався в доволі не широкому діапазоні – від 0,84 євро до 0,87 євро.

Зверніть увагу! За середнім банківським курсом, станом на 8 грудня, свідчать дані "Мінфіну", за обмін 100 доларів людина отримає 84,90 євро.

Що відбувається з доларом на світовому ринку?

Ще влітку Банк Америки попередив, що на долар США чекає складне літо – спад вартості, передає CoinDesk. Зазначається, що Індекс долара впав майже на 9% до 99,74 цього року через тарифну війну Дональда Трампа, що спричинило відхід від активів США.

Водночас минулого тижня – у перший тиждень грудня 2025 року – на ринку фіксувався ріст долара США щодо кошика валют, пишуть в Reuters.

Втім цей показник досі залишається поблизу 5-тижневого мінімуму. Річ у тім, що інвестори готуються до зниження ставки Федеральною резервною системою цього тижня.

Загалом Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно 6 інших валют, зріс на 0,1% – до 99,02. Втім цей показник досі поблизу мінімуму за останні тижні.

Євро також знижується відносно долара – за останній період на 0,2%, до 1,16 долара. Однак відповідно до даних, які були опубліковані, ділова активність у єврозоні у листопаді зросла найшвидшими темпами за 30 років, а це дало додаткову підтримку валюті.

Серед тиску, який впливає на долар, є те, що попри зменшення кількості безробітних американців за останні 3 роки, це мало вплинуло на очікування щодо зниження ставок ФРС.

Крім того, інвестори очікують, що економічний радник Білого дому Кевін Хассетт може стати головою ФРС замість чинного голови Джерома Пауелла. Відомо, що Хассетт надалі наполягатиме на зниженню ставок, що обов'язково вплине на долар.

Яка політика щодо євро?

Вплив через ймовірне зниження ставок ФРС підтверджують і у статті TradingNews, де зауважують, що євро торгується поблизу 1,16 долара, що є найвищим показником за майже декілька тижнів. Все це через ослаблення долара на тлі очікувань щодо рішення ФРС.

Крім того, політика ФРС та Європейського центробанку суттєво відрізняється. Якщо перша схиляється до зниження ставок, то друга непохитна щодо цього.

Наприклад на останньому засіданні Центробанку в цьому році було підтверджено, що цикл пом'якшення завершується, а поточні ставки є "доцільними". Відтак подальше їхнє зниження буде лише за умови різкого падіння інфляції.

Цікаво! Наразі депозитна ставка ЄЦБ залишається фіксованої на рівні 2%. А цільовий діапазон для федеральних ставок: 3,75% – 4%.

Стан долара та євро на світовому ринку