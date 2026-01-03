Класичний інвестиційний портфель дозволяє захистити заощадження від інфляції та ризиків, а також, за сприятливих умов та збалансованого підбору активів, принесе дохід. За підсумком 2025 року такі активи для інвестицій як акції, облігації, золото й нерухомість показали позитивну дохідність.

24 Канал поговорив із експертами зі сфері фінансів та інвестицій, аби зʼясувати, які активи можуть принести потенційну дохідність, а де інвестора навпаки можуть спіткати ризики.

Чого чекати від ринку інвестицій у 2026 році

Щоб захистити свої заощадження від коливань ринку та інфляції, варто дотримуватися принципу диверсифікації інвестиційного портфеля, розповіла в коментарі 24 Каналу фінансова радниця Катерина Бутко.

Експертка говорить, що розподіл своїх інвестицій на різні класи активів, як-от акції, золото, облігації, венчурний капітал, борг та нерухомість допомагає пережити сприятливі й несприятливі умови. Адже ситуація в економіці змінюється, акції компаній не завжди зростають і дають прогнозовану дохідність. Ключовим є правильне співвідношення активів у портфелі.

Катерина Бутко Інвесторка та фінансова радниця Smart Family Office Диверсифікація – найкращий друг інвестора. При появі пасивного інвестування з'явилися дослідження, де порівняли, що ж вигідніше: намагатися вишукувати лідерів, які можуть перевершити ринок, змінити історію, або ж мати диверсифікований портфель і по класах активів, і з різних ринків, і з різних компаній за капіталізацією. Більшість досліджень говорить про те, що ймовірність активному інвестору випередити пасивного дуже низька. У довгостроковій перспективі вона становить близько 10%.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу висловив думку про те, що прибутковість інвестицій у 2026 році залежатиме від перспективи завершення війни в Україні й може змінюватися за трьома сценаріями:

продовження війни;

інерційний мир без надходження інвестицій;

мир з економічною допомогою Україні.

З погляду експерта, залежно від вектора розвитку подій орієнтуватися варто на такі можливі цифри інфляції.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Буде такий собі бенчмарк: інфляція в сценарії війни – десь на рівні 9,8 – 10%. У випадку інерційного миру – близько 13,5%. Інфляція у сценарії "план Маршалла" – приблизно на рівні 14%.

Інвестиції в нерухомість у 2026 році матимуть свою специфіку з огляду на зміну поведінки тих, хто вкладає гроші, розповів підприємець Олександр Овчаренко в коментарі 24 Каналу. Йдеться зокрема про сегмент житлової орендної нерухомості, яка прямує до формату "житло як сервіс".

Олександр Овчаренко Підприємець, співвласник компанії Standard One Якщо говорити про інвесторів у нерухомість, то вони стали більш вибагливими. У 2026 році інвестор оцінює не просто квадратні метри, а насамперед прогнозовану дохідність та ліквідність. Український ринок оренди наразі недостатньо інституціоналізований. Він буде змінюватися й наближатися до стандартів розвинених ринків. Коли все працює в білу, зʼявляються професійні оператори й відбувається перехід до повноцінного housing-as-a-service. Така модель уже діє в ЄС, США тощо.

Цікаво! В Україні формується тренд на рекреаційну нерухомість: готелі, котеджні містечка, відпочинкові комплекси. При цьому інвестор залишається пасивним, а управлінням активом та генеруванням доходу займається операційна компанія.

Яку дохідність може принести золото у 2026 році?

У 2025 році золото досягло дохідності понад 50%, що не властиво для цього класу активів, каже фінансова радниця Катерина Бутко.

Рекордну вартість золота під час торгів зафіксували 26 грудня – 4 549,71 долара за унцію.

За словами експертки, найкращі світові практики інвестування відводять для цього активу до 10% портфелю. Річ у тім, що золото знижує ризики в періоди невизначеності, даючи кращу прибутковість, проте не генерує грошового потоку. Саме тому його частина в інвестиційному портфелі зазвичай невелика.

Здаючи квартиру, інвестор може мати орендні доходи. Маючи акції – отримувати дивіденди. Маючи облігації – купони. Золото ж не створює додаткового грошового потоку. Але воно має інші переваги й кілька причин для перебування в інвестиційному портфелі. Перш за все – це унікальні фізичні властивості й довіра інвесторів до цього активу століттями та навіть тисячоліттями. Але його основна роль – додавати негативної кореляції в портфелі,

– говорить Катерина Бутко.

Негативна кореляція допомагає балансувати ризики й стає особливо помітною в моменти криз, коли акції падають, а золото й облігації навпаки – зростають.

Зверніть увагу! Історично золоту не властиві такі прибуткові роки, як 2025-й. За останнє століття його дохідність була дещо вищою за інфляцію.

У 2025 році драйвером зростання золота став попит від центральних банків країн, що розвиваються. Усі інвестиційні активи змінюються в ціні через попит і пропозицію на них. Якщо більшість купують, попит наростає, то ціна зростає. Більшість продають – ціна падає. Із золотом теж саме. Якщо такі великі гравці у світі фінансів, як країни, закуповують золото, то все ж воно зросте в ціні. Це спричинило шалене зростання у 2025-му і, мабуть, продовжить свою тенденцію у 2026 році,

– припускає Катерина Бутко.

Прогноз щодо ймовірного продовження зростання золота висловив і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. На його думку, дохідність цього активу може сягнути до 25%.

Через війну в Україні складно інвестувати в золото фізичним методом, тобто купувати й зберігати його в злитках. З огляду на посилену міграцію й загрозу обстрілів ризик пошкоджень зростає, а будь-який дефект позначається на ціні.

Зауважимо! Різниця між ціною покупки й продажу золота може бути великою. Спред може досягати 10%.

До того ж зливок можна купити далеко не в кожному відділенні банку, так само як і продати. Для цього там має бути спеціальний експерт, який оцінить стан.

Попри складнощі, українці мають змогу інвестувати в золото, зауважує фінансова радниця Катерина Бутко.

У нас є ще один метод – купувати золото через біржові фонди. Це дає ліквідності. Тобто, ми можемо що купити цей фонд, що продати за лічені хвилини в банківський робочий день. Це просто, швидко, немає цієї великої різниці між купівлею й продажем. Інвестор не бере на себе ризики пошкодження, страхування, втрати тощо. Тому що володіє цим через біржовий інструмент,

– говорить експертка.

Чи вигідно купувати облігації цьогоріч?

Іншим активом для балансування інвестиційного портфеля в часи криз є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). За підсумком 10 місяців 2025 року вони показали високу дохідність, розповідав 24 Каналу раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Державні облігації мають найвищу дохідність. Наприклад, з початку року по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13%, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5% всього,

– зазначав експерт.

Аналізуючи перспективи прибутковості різних активів за трьома сценаріями, Андрій Шевчишин прогнозує наступні можливі зміни дохідності ОВДП.

При продовженні війни валютний ОВДП відповідатиме інфляції, проте гривневий буде все одно вищим. Сценарій №2 – інерційний мир. У такому випадку ОВДП доларові будуть десь на рівні інфляції, закриватимуть інфляцію. І це буде приблизно зіставно з ОВДП гривневими. Останній сценарій – "план Маршалла" для України: дохідність валютних ОВДП і валютного депозиту буде низька. Облігації в гривні будуть цікаві, але в цьому випадку ми розраховуємо на інвестиційний бум,

– каже експерт.

На думку фінансової радниці Катерини Бутко, ОВДП можуть бути гарним інструментом для короткострокових інвестицій з огляду на ряд переваг:

дохід може перекрити інфляцію;

відсутність оподаткування.

У контексті купівлі американських облігацій експертка наголошує на важливості балансування інвестиційного портфеля за датою погашення, розподіляючи заощадження між коротко, середньо й довгостроковими інструментами.

Необхідність такої стратегії особливо загострилася на тлі невизначеності, породженої рекордним шатдауном у США, коли уряд країни не працював 43 дні. У цей час економічні дані не збирали вчасно й нині накопичують із затримкою, що додає ризиків для фінансових ринків та непевності інвесторам.

Перспективи 2026 року на фондовому ринку

Прогнозування ситуації на фондовому ринку на рік ускладнене геополітичною та економічною невизначеністю. Проте, спираючись на історичні дані й парадигму 2025 року, можна робити деякі висновки та припущення, говорить фінансова радниця Катерина Бутко.

За словами експертки, у 2025 році склалася цікава ситуація щодо акцій Сполучених Штатів Америки й решти розвиненого світу. У попередні роки домінування США на ринках складно було замінити. У 2025-му спершу європейські акції зростали швидше за американські, проте в квітні ситуація змінилася. Причиною стали новини про нові торговельні тарифи, що значно відобразилися на акціях і США, і решти розвинених ринків. За наступні пів року американський ринок також показав досить високі результати.

Зауважте! Головним драйвером для цього стали великі компанії з індексу S&P 500 – фондового індексу, до кошика якого входять 500 акціонерних компаній США з найбільшою капіталізацією.

Великі стали більшими. Акції 10 найбільших американських компаній коштують близько 25 трильйонів доларів. Це більше, ніж ВВП кількох країн. І зараз на ці 10 провідних компаній припадає близько 40% капіталізації S&P 500. Це говорить про те, що сам цей індекс стає більш концентрований у конкретних великих компаніях, а вони були драйвером зростання всього індексу S&P 500,

– говорить експертка.

Катерина Бутко каже, що такі результати створюють можливості для розкриття потенціалу компаній малої та середньої капіталізації, тож на їхні акції також важливо зважати у 2026 році.

Зверніть увагу! За прогнозом Morgan Stanley, індекс S&P 500 у 2026 році продовжить демонструвати прибутковість й очікувано зросте на 10% за рік, досягнувши позначки 7 500.

Звертаючись до контексту українського ринку, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припускає, що в разі продовження бойових дій інвестиції в нерухомість, землю, акції у 2026 році матимуть досить низьку дохідність. Найкращий приріст вони покажуть у разі припинення війни в Україні й активного заходу інвестицій.

Останній сценарій – "план Маршалла": земля, нерухомість, акції, фонди – 25 – 30% приросту. У такому випадку це будуть найкращі інвестиції. Через внутрішній та зовнішній попит на українські активи,

– прогнозує експерт.

На що зважати, коли інвестуєш у штучний інтелект?

Темі штучного інтелекту приділяють багато уваги у світі венчура, де обирають молоді компанії з високим потенціалом зростання. Такі інвестиції несуть високі ризики, проте й перспективу значного прибутку в майбутньому.

Є інвестори, які звертають увагу на команду або репутацію самого засновника, можливо, він раніше створював новітні стартапи. Хтось звертає увагу на технологію, а хтось – на доведені цифри. Я – прихильниця останнього: важливо вірити не в ресурс або помічника, як-от штучний інтелект, а краще – у бізнес-модель, доведені цифри й наочний результат застосування цього продукту,

– говорить Катерина Бутко.

З погляду експертки, важливо сприймати штучний інтелект як ресурс, за допомогою якого можна створювати продукти та послуги, відділяючи неактуальні ідеї від потенційно діючих проєктів.

Водночас варто пам'ятати, що існує ризик перегріву ринку штучного інтелекту у світі, а також набуття ним ознак бульбашки. Раніше таку думку озвучував 24 Каналу керівник Офісу з інновацій Українського католицького університету Олексій Молчановський. За словами експерта, існування ШІ-бульбашки є фактом, адже її творять коштом надмірних очікувань інвесторів і клієнтів, а ті завжди перевищують реальні спроможності технології.

Олексій Молчановський Керівник Офісу з інновацій Українського католицького університету, старший викладач кафедри прикладної математики та статистики Коли перебуваєш усередині стрімкого процесу розвитку технології, як, наприклад, з ШІ, неможливо сказати, чим це все завершиться. Чи ми досягнемо "золотого Ельдорадо", як нам пророкує той-таки Сем Альтман, чи, навпаки, бульбашка невдовзі лусне й ми залишимося з гарбузом замість карети. Важливим тут є наскільки бульбашка велика, тобто наскільки ці очікування відірвані від реальності.

Цікаво! Інвестиції у штучний інтелект обчислюють мільярдами й навіть трильйонами доларів. До прикладу, OpenAI має угоди з Nvidia, AMD та Oracle на суму, яка може перевищувати 1 трильйон доларів. Проте витрати компанії залишаються шаленими, тож прогнозів на позитивний грошовий потік не очікують до кінця десятиліття. Існує припущення, що чинний ШІ-бум значною мірою ґрунтується на великих ставках кількох гравців, які інвестують один в одного в надії на майбутнє зростання.

У яку нерухомість вигідно вкладати кошти у 2026 році

На ринку нерухомості варто очікувати зростання попиту на дохідні об'єкти, говорить співвласник компанії Standard One Олександр Овчаренко. Привабливими для інвесторів, які прагнуть стабільного й пасивного рентного доходу, є прибуткові будинки та апарт-готелі.

На думку підприємця, у 2026 році вигідними будуть інвестиції в дохідну нерухомість: житлову та комерційну.

У сегменті житла найбільший потенціал до зростання мають будинки, спроєктовані та побудовані для оренди. Такі об'єкти вигідно відрізняються від решти пропозиції на ринку. Насамперед сервісними опціями для орендаря та інвестора. Перший отримує обслуговування гарної якості, другий – можливість делегувати усю операційку професійній команді, керуючій компанії, що відповідає за усі процеси, від пошуку орендаря до організації клінінгу перед заселенням нового резидента,

– каже експерт.

У комерційній дохідній нерухомості зростає частка інвестиційних апарт-готелів, що переважно розташовані в рекреаційних зонах, наприклад, поблизу популярних гірськолижних курортів.

Однак, з погляду Олександра Овчаренка, цей сегмент має потенціал до зростання також у великих містах, як-от Київ чи Львів. Він орієнтований на модель короткострокової оренди, адже основними клієнтами є туристи, відвідувачі бізнес-конференцій, особи в релокації тощо.