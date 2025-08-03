Найслабшою валютою у світі вважають іранський ріал, адже, наприклад, за невелику суму в долара доведеться заплатити тисячі іранських банкнот. Знецінення валюти пов'язане з декількома чинниками, як вихід інвесторів та війна.

Скільки коштує іранський ріал?

Сильне падіння іранського ріала щодо інших валют було спричинене як Ісламською революцією минулого століття, через яку іноземні інвестори покинули країну, так і війна між Іраном та Іраком, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Крім того, в Ірані існують офіційні курси валют, які можуть відрізнятися від реального ринкового. На чорному ринку країни ця різниця може бути ще суттєвішою.

Відтак, 1 долар становитиме понад 42 тисячі іранських ріалів, а 100 доларів – це понад 4 мільйони іранських ріалів, відповідно до даних Exchange-Rates.org.

А от за 1 гривню вийде трішки більше ніж 1 тисяча іранських ріалів.

Відповідно до прогнозів Mid Forex, в середньостроковій перспективі курс іранського ріала щодо долара може сягнути до 45 тисяч за найближчі 5 років, а через 10 років курс може сягнути 48 тисяч.

Цікаво! До списку найдешевших валют у світі, крім іранського ріала, увійшли в'єтнамський донг, африканська валюта Сьєрра-Леоне, лаоський кіп, індонезійська рупія, узбецький сом, гвінейський франк, парагвайський гуарані, камбоджійський ріель і угандійський шилінг.