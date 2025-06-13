В чому причина обвалу румунського лея

Румунський лей, який тривалий час вважався однією з найстабільніших валют Східної Європи, продовжує лихоманити, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Національна валюта почала своє падіння у травні на тлі найбільшого дефіциту бюджету у Європейському союзі та політичної невизначеності. За словами експертів, Національний банк Румунії відійшов від своєї багаторічної політики валютної підтримки під тиском ринкових потрясінь.

Як обвал національної валюти вплинув на інфляцію у Румунії

У травні річна інфляція в Румунії прискорилася до 5,5% порівняно з 4,9% місяцем раніше – це максимум із квітня минулого року. Споживчі ціни у країні зросли на 0,5%.

Цікаво! Станом на 13 червня офіційнийкурс румунського лея до долара становить 0,22. Це на один пункт нижче курсу попереднього дня.

Попри інфляційні ризики, Національний банк Румунії зберігає базову процентну ставку на рівні 6,5% майже рік. Регулятор розраховує, що до кінця 2025 року зростання цін сповільниться до 4,6%.