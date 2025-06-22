Яка валюта є найстарішим активним законним платіжним засобом у світі

Після американського долара, євро та японської єни у рейтингу резервних валют є британський фунт. Саме з цими валютами фунт конкурує щодо обсягів торгів, передає 24 Канал з посиланням на Investing.com.

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Англійський фунт з 760 року (тоді були срібні пенні) залишається основним платіжним засобом Великобританії.

У 1707 році грошова одиниця стала офіційною валютою Великої Британії. Крім того, фунт є офіційною валютою ще й в Австралії, Канаді та Новій Зеландії.

Серед валют, які прив'язані до британського фунта, є фунт Фолклендських островів, фунт Гібралтару, фунт Святої Єлени, фунт Джерсі (JEP), фунт Гернсі (GGP), фунт острова Мен, банкноти Шотландії та банкноти Північної Ірландії.

Зауважте! Фунт стерлінгів є плаваючою валютою, тобто його вартість визначається ринковими механізмами. Також, валюта не прив'язана до певного активу, як-от золото.

Яка ціна фунта

Відомо, що Банк Англії випускає фунт стерлінгів за такими номіналами, як 5, 10, 20, 50 і 100 фунтів.